В Пензенской области создадут производство мебели за 2 млрд рублей

ПЕНЗА, 14 сентября. /ТАСС/. Власти Пензенской области и компания "SV-Мебель", которая является одним из крупнейших экспортеров региона, подписали протокол о намерениях по созданию производства мебели стоимостью 2 млрд рублей. Об этом говорится в сообщении, размещенном в понедельник на сайте правительства региона.

"Протокол о намерениях по запуску нового мебельного производства подписан губернатором Иваном Белозерцевым и главой компании Владимиром Стеклянниковым. Общий объем инвестиций составит порядка 2 млрд рублей. Это будет автоматизированное и роботизированное производство полного завершенного цикла (от поступления материалов до реализации готовой продукции) корпусной мебели, кухонных гарнитуров и шкафов-купе", - отмечается в сообщении.

Компания работает в Пензе на трех площадках и, по словам Стеклянникова, планирует расширяться. "Предприятие является одним из крупнейших экспортеров Пензенской области, почти треть продукции поставляется на зарубежный рынок. Число сотрудников составляет 392 человека", - указано в сообщении.

Проект планируется реализовать в несколько этапов на территории индустриального парка "Отвель" в Пензенской области. На первом этапе построят здание площадью 20 тыс. кв. м, создадут 120 новых рабочих мест. "На втором производственные площади будут увеличены - запланировано возведение дополнительных производственных и административных зданий, а также складских помещений. При этом будет открыто еще 80 новых вакансий", - отметили в пресс-службе правительства региона.