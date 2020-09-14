Объем расходов Фонда социального страхования на 2021 год может составить 833 млрд рублей

МОСКВА, 14 сентября. /ТАСС/. Прогнозируемый общий объем расходов Фонда социального страхования (ФСС) на 2021 год составит 833,3 млрд рублей. Его расходы на выплату пособия по временной нетрудоспособности запланированы в сумме 330,2 млрд рублей, на выплату пособия по беременности и родам - 130,1 млрд рублей, сообщили журналистам в пресс-службе Минтруда РФ в понедельник.

"Прогнозируемый общий объем расходов ФСС на 2021 год составит 833,3 млрд рублей. Расходы Фонда на выплату пособия по временной нетрудоспособности запланированы в сумме 330,2 млрд рублей, на выплату пособия по беременности и родам - 130,1 млрд рублей", - сообщили в министерстве, ссылаясь на подготовленный проект бюджета ФСС на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов. Проект бюджета подготовлен на основании параметров прогноза Минэкономразвития России.

В Минтруде отметили, что на выплату ежемесячного пособия по уходу за ребенком до достижения им возраста полутора лет Фонд направит 167,6 млрд рублей, на выплату единовременного пособия при рождении ребенка - 19,8 млрд рублей, на выплату единовременного пособия женщинам, вставшим на учет в медицинских учреждениях в ранние сроки беременности, - 0,5 млрд рублей.

"За 2021 год Фонд социального страхования оплатит 314,9 млн дней временной нетрудоспособности, 118,6 млн дней отпуска пособия по беременности и родам, 1,8 млн дней дополнительных выходных родителям (опекунам, попечителям) для ухода за детьми-инвалидами", - добавили в министерстве.

Также, в 2021 году Фонд планирует направить 33,3 млрд рублей на обеспечение граждан с инвалидностью техническими средствами реабилитации, включая изготовление и ремонт протезно-ортопедических изделий, 17,2 млрд рублей пойдет на финансовое обеспечение предупредительных мер по сокращению производственного травматизма и профессиональных заболеваний работников; 11,4 млрд рублей - на медицинскую, социальную и профессиональную реабилитацию пострадавших на производстве. Порядка 6,2 млрд рублей будет выделено на оплату четырех дополнительных выходных дней работающим родителям (опекунам, попечителям) для ухода за детьми-инвалидами.

Бюджет ФСС на 2021 год

"Доходы Фонда на 2021 год составят 815,1 млрд рублей, из них 756,3 млрд рублей - это доходы от двух видов социального страхования: на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, а также от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, а 95,9 млрд рублей будет направлено в Фонд социального страхования из бюджета, чтобы компенсировать выпадающие доходы из-за установления пониженных тарифов страховых взносов на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством. Совокупный дефицит составит 18,2 млрд рублей", - рассказали в ведомстве.

Там подчеркнули, что бюджет ФСС на следующий год в части обязательного социального страхования на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством формируется с дефицитом в 55,5 млрд рублей, в 2022 году - с профицитом в 14,3 млрд рублей, в 2023 году - с профицитом в сумме 38,4 млрд рублей и сбалансирован в 2021 году с учетом использования остатка денежных средств на начало года по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний в сумме 55,5 млрд рублей.