Квота России на рынке урана США может упасть в среднем до 17% к 2040 году

ТАСС, 14 сентября. Экспортная квота России на американском рынке урана может снизиться до 2040 года с действующих 20% до среднего показателя в 17% по итогам поправки к соглашению об антидемпинговом расследовании. Об этом говорится в проекте документа Министерства торговли США.

Согласно действующему соглашению, экспорт российского урана ограничивается примерно 20% потребностей США. Согласно проекту cоглашения с внесенными в него поправками, экспортные квоты будут равны 24% спроса США в 2021 году, 20% в 2022 году, 24% в 2023 году, 20% в год с 2024 по 2027 год и 15% в год в период с 2028 по 2040 год.

"Эти цифры соответствуют в среднем примерно 17% в течение следующих 20 лет", - говорится в документе.

Заинтересованные стороны могут направить свои комментарии к проекту документа до 28 сентября.

На прошлой неделе Министерство торговли США сообщило, что вместе с российской госкорпорацией "Росатом" выступило с инициативой о продлении до 2040 года соглашения о приостановке антидемпингового расследования по поставкам урана из РФ, срок действия которого истекает в конце текущего года.

Согласно заявлению Минторга США, если инициатива получит одобрение при межведомственном согласовании в США, это позволит "снизить зависимость страны от российского урана" в ближайшие 20 лет. По мнению американского министра торговли Уилбура Росса, продление соглашения о приостановке расследования поспособствует "восстановлению преимущества США в ядерной энергетике и защитит промышленность страны от демпинга российского урана".

Соглашение о приостановке антидемпингового расследования в отношении поставок урана из России было подписано в 1992 году, в дальнейшем были также подписаны поправки к нему. Существующий режим поставок российской урановой продукции на американский рынок ограничен определенными квотами. Эти меры, регулирующие "коммерческий экспорт российского урана", продаваемого напрямую или через посредников американским компаниям, в последний раз были определены в 2008 году. Квоты в рамках соглашения действуют до конца 2020 года. В противном случае российским поставщикам грозят принудительные выплаты в размере 115,82%.