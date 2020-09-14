Путин и Лукашенко поручат главам ключевых предприятий обсудить новые проекты

"Главы государств договорились активизировать работу межправкомиссии, активизировать работу по линии ведомств и также, что примечательно, по линии ключевых отраслевых предприятий", - сообщил журналистам в понедельник пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков по итогам переговоров российского и белорусского лидеров.

По его словам, "для этого будет дано поручение и руководителям соответствующих министерств и ведомств, а также руководителям ключевых отраслевых предприятий вступить в прямой контакт и начать обсуждать конкретные проекты с тем, чтобы прекратить понижающую тенденцию в плане товарооборота между двумя странами".

Песков отметил, что президенты "в первую очередь обсуждали двусторонние связи, торгово-экономическую кооперацию". Он напомнил, что, как заявил Путин в начале переговоров с Лукашенко, товарооборот между двумя странами из-за неблагоприятной мировой экономической конъюнктуры, связанной с пандемией коронавируса, сократился более, чем на 21%, что "не может устраивать ни Москву, ни Минск, что абсолютно не в интересах народов двух стран".