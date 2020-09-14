{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Обновлено 

Путин и Лукашенко поручат главам ключевых предприятий обсудить новые проекты

По словам пресс-секретаря главы российского государства Дмитрия Пескова, это необходимо, чтобы "прекратить понижающую тенденцию в плане товарооборота между двумя странами"

СОЧИ, 14 сентября. /ТАСС/. Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко дадут поручение руководителям ключевых отраслевых предприятий начать обсуждать конкретные проекты, чтобы активизировать экономическое взаимодействие.

На эту тему
Кредит на $1,5 млрд и приверженность договоренностям. Заявления Путина и Лукашенко в Сочи

"Главы государств договорились активизировать работу межправкомиссии, активизировать работу по линии ведомств и также, что примечательно, по линии ключевых отраслевых предприятий", - сообщил журналистам в понедельник пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков по итогам переговоров российского и белорусского лидеров.

По его словам, "для этого будет дано поручение и руководителям соответствующих министерств и ведомств, а также руководителям ключевых отраслевых предприятий вступить в прямой контакт и начать обсуждать конкретные проекты с тем, чтобы прекратить понижающую тенденцию в плане товарооборота между двумя странами".

Песков отметил, что президенты "в первую очередь обсуждали двусторонние связи, торгово-экономическую кооперацию". Он напомнил, что, как заявил Путин в начале переговоров с Лукашенко, товарооборот между двумя странами из-за неблагоприятной мировой экономической конъюнктуры, связанной с пандемией коронавируса, сократился более, чем на 21%, что "не может устраивать ни Москву, ни Минск, что абсолютно не в интересах народов двух стран".

Теги
Лукашенко, Александр ГригорьевичПутин, Владимир ВладимировичБелоруссияРоссия
Песков заявил, что РФ и Белоруссия продолжат подготовку к форуму регионов
Мероприятие могут провести в сентябре
Читать полностью