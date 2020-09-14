Песков заявил, что РФ и Белоруссия продолжат подготовку к форуму регионов

СОЧИ, 14 сентября. /ТАСС/. Россия и Белоруссия продолжат подготовку к форуму регионов, сроки которого будут уточняться. Об этом журналистам сообщил в понедельник пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков по итогам переговоров российского и белорусского лидеров Владимира Путина и Александра Лукашенко.

"Путин и Лукашенко условились продолжить работу по подготовке очередного российско-белорусского форума регионов, есть планы о проведении этого мероприятия в конце сентября, но сроки будут уточняться, потому что диалог по линии регионов представляется двум президентам чрезвычайно важным", - сказал представитель Кремля. По его словам, для этого президенты также условились в плане подготовки форума организовать встречу между отдельными руководителями регионов. "Такая встреча в ближайшее время будет организована", - уточнил Песков.

"Будут продолжены контакты по гуманитарной линии, по гуманитарным связям, по линии научных учреждений, учебных заведений, это будет обязательно сделано, об этом тоже заходила речь сегодня во время беседы Путина и Лукашенко", - отметил представитель Кремля.

Ранее Лукашенко говорил о том, что форум станет экономическим трамплином и очень серьезным шагом в реализации договоренностей на уровне предприятий. По плану, VII Форум регионов России и Белоруссии должен пройти 28-29 сентября в Минске и Минской области. На предыдущем форуме, который проходил летом 2019 года в Санкт-Петербурге с участием президентов двух стран, было подписано более 60 контрактов на сумму около $500 млн.