Shell откроет Studio X для преобразования геологоразведки с помощью передовых технологий

ТАСС, 14 сентября. Британо-нидерландская нефтегазовая корпорация Shell объявила о запуске центра открытых инноваций для преобразования технологий и методов, используемых в процессе геологоразведки. Как сообщил в понедельник ресурс PRNewswire, в новом центре, получившем название "Studio X", будут работать как геологи, так и профессиональные аналитики данных (data scientists).

"Studio X была разработана нашей компанией, чтобы переосмыслить будущее работы в разведке месторождений. Для удовлетворения растущего глобального спроса на энергию, нефть и газ долгое время будут оставаться важным элементом, необходимым для поддержания энергетического баланса. Мы ожидаем, что благодаря новым технологиям нам удастся повысить эффективность геологоразведки", - сказал исполнительный вице-президент Shell Марк Джерритс.

Участники проектов, реализуемых на базе нового центра, получат необходимое программное и аппаратное обеспечение, а также поддержку и наставничество со стороны экспертов компании. Среди отмеченных инициатив компания упоминает виртуальные геологоразведочные станции и платформу XCover, позволяющую направлять экспертов, обладающих требуемыми знаниями, к участию в соответствующих их опыту и знаниям проектных инициативах. Кроме того, компания приветствует идеи со стороны и обеспечивает площадку для краудсорсинга.

С учетом текущих обстоятельств Shell предоставляет возможность удаленной работы в Studio X для всех участников исследований.