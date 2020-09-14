Песков заявил, что говорить о совместных предприятиях РФ и Белоруссии пока рано

СОЧИ, 14 сентября. /ТАСС/. Обсуждать возможность создания совместных предприятий в рамках активизации торгово-экономического сотрудничества между Россией и Белоруссией рано, заявил журналистам в понедельник пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков по итогам переговоров президентов РФ и Белоруссии в Сочи.

"Это другая схема", - указал представитель Кремля, отвечая на вопрос, планируется ли двумя странами, например, создание объединенной корпорации в той или иной отрасли. По его словам, целью поручения президентов по активизации контактов между предприятиями двух стран является придание дополнительного импульса торгово-экономическому сотрудничеству. Песков пояснил, что речь идет о системообразующих компаниях и отраслях, и добавил, что большинство из таких предприятий являются государственными.

"Об этом (о создании совместных предприятий - прим. ТАСС) говорить сейчас невозможно, это скорее уже следствие активизации торгово-экономического сотрудничества", - сказал Песков.

Отвечая на вопрос, есть ли среди компаний, которые должны участвовать в активизации сотрудничества с Белоруссией, "Роснефть" и "Газпром", пресс-секретарь президента РФ отметил, что "речь шла в основном о производственных предприятиях".

Как ранее сообщал Песков, главы России и Белоруссии договорились активизировать работу межправкомиссии и взаимодействие по линии ведомств, а также по линии ключевых отраслевых предприятий. По его словам, будут даны поручения начать обсуждать конкретные проекты для преодоления спада товарооборота двух стран.