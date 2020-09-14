Индексы РТС и Мосбиржи выросли на 0,44%-0,61%

МОСКВА, 14 сентября. /ТАСС/. Российский фондовый рынок в понедельник завершил торги ростом. Так, индекс Мосбиржи вырос на 0,61%, до 2928,38 пункта, а РТС - на 0,44%, до 1228,48 пункта.

Поддержку российскому рынку оказала динамика внешних фондовых площадок, рассказал главный аналитик ПСБ Богдан Зварич. "Если в Европе к вечеру основные индексы демонстрировали разнонаправленную динамику, то в США после первых часов торгов индексы Dow Jones и S&P500 выросли на 1,3% и 1,7% соответственно", - рассказал эксперт.

Положительные новости о вакцине компании AstraZeneca, которая сегодня находится в фокусе внимания инвесторов, поддержали интерес на рынке. "До этого прошла информация о приостановке испытаний, однако сейчас они признаны безопасными и испытания продолжаются. На фоне прошлых распродаж это стало триггером для возобновления покупок. При этом, ключевое событие на этой неделе - заседание ФРС - станет дополнительной разворотной точкой торгов", - пояснил инвестиционный стратег "БКС Премьер" Александр Бахтин.

Основное влияние на рост российского рынка оказали бумаги "Сургутнефтегаза", ММК, "ФСК ЕЭС" (в рамках 3%), Сбербанка, "Северстали" (в рамках 2,5%), добавил аналитик "Фридом Финанс" Евгений Миронюк. "Инвесторы продолжают следить за началом восходящего движения в акциях "Газпрома" на волне восстановления цены природного газа, бумаги "Норникеля" приостановили падение после реакции на иск Росприроднадзора и прибавляют в рамках 1%", - также рассказал Миронюк.

Сдерживала покупки в российских бумагах динамика рынка энергоносителей, где ближайший фьючерс на нефть марки Brent отступил ниже $39,5. Снижение цен на нефтяные фьючерсы также влияет на рубль. Доллар к рублю на 19:36 мск вырос на 0,21%, до 75,2 рубля, евро - на 0,46%, до 89,25 рубля.

Прогноз на вторник

"Завтра есть предпосылки для продолжения движения наверх. При этом со стороны нефти продолжают отсутствовать сигналы для покупок. Завтра по паре рубль доллар мы можем протестировать вниз отметку 75 рублей за доллар. Индекс Мосбиржи может превысить уровень 2950 пунктов", - отметил Бахтин из "БКС Премьер".

Ориентир "Фридом Финанс" по индексу МосБиржи на неделю - диапазон 2835-3000 пунктов.