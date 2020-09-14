Ирландский суд приостановил расследование о передаче данных Facebook из ЕС в США

ДУБЛИН, 14 сентября. /ТАСС/. Высокий суд Ирландии приостановил расследование о передаче персональных данных европейских пользователей соцсети Facebook из ЕС в США. Об этом говорится в официальном заявлении представителя судебного органа Ирландии, распространенном в понедельник.

"Судом предоставляется отсрочка в расследовании в целях подготовки детального судебного заключения", - говорится в заявлении ирландского суда. Это решение стало реакцией на иск, который американская компания направила в Высокий суд 11 сентября, потребовав проверки действий ирландской Комиссии по защите данных (Data Protection Commission, DPC). Речь идет о предписании ирландского регулятора о прекращении передачи данных европейских пользователей Facebook в США. Вопрос находится в юрисдикции ирландских властей, поскольку европейский офис Facebook расположен в Дублине.

Такой шаг DPC, в свою очередь, был вызван решением Европейского суда, постановившего в июле, что компании не должны хранить персональную информацию о европейских гражданах на серверах США в отсутствие эффективного способа защиты от возможной слежки со стороны американских властей. По оценкам экспертов, если предварительное предписание DPC не будет обжаловано и вступит в силу, то регулятор сможет оштрафовать Facebook на сумму, составляющую до 4% ее годовой выручки, что составляет примерно $2,8 млрд.