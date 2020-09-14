СМИ: TikTok направила предложение Минфину США, которое "устранит опасения безопасности"

ТАСС, 14 сентября. Руководство социальной сети TikTok сообщило в понедельник, что Министерству финансов США направлено предложение, которое способно "устранить опасения в сфере безопасности", существующие у американской администрации относительно работы этого ресурса в Соединенных Штатах. Заявление компании приводит в понедельник телеканал CNBC.

"Мы можем подтвердить, что мы направили предложение министерству финансов, которое, мы считаем, устранит опасения администрации [США] в сфере безопасности", - указано в заявлении. Как отметили в соцсети, направленное предложение поможет продолжать поддержку сообщества "из 100 млн человек в США, которые любят TikTok". В заявлении при этом не указаны подробности предложения, а также не уточняется, какая именно компания может купить американский сегмент TikTok.

Ранее министр финансов США Стивен Мнучин заявил, что Вашингтон изучит предложение американской компании Oracle о приобретении TikTok. Oracle подтвердила заявление министра. "Oracle подтверждает заявление министра финансов Стивена Мнучина о том, что она является участником предложения, представленного в минувшие выходные Министерству финансов США компанией ByteDance, в котором Oracle будет выступать в качестве доверенного технологического партнера", - говорится в сообщении.

Американский лидер Дональд Трамп 31 июля объявил, что планирует запретить TikTok на территории США. Позже он заявил, что Microsoft или другая американская компания должны заключить сделку о приобретении социальной сети у ByteDance до 15 сентября, иначе работа соцсети будет запрещена на территории страны. Опасения администрации Соединенных Штатов в отношении TikTok связаны с утверждениями, что ее руководство занимается пропагандой и передает данные пользователей китайским властям. 14 августа Трамп подписал исполнительный указ, обязующий ByteDance отказаться от всех связанных с соцсетью активов на американской территории.

Представители американского подразделения TikTok 24 августа подали в федеральный суд Центрального округа штата Калифорния иск к администрации США. Они требуют отменить решение о возможном запрете на работу TikTok в стране.