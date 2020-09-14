Песков рассказал, что Путин и Лукашенко обсуждали поставки энергоносителей

СОЧИ, 14 сентября. /ТАСС/. Вопросы поставок энергоносителей обсуждались в понедельник на переговорах президента РФ Владимира Путина с белорусским лидером Александром Лукашенко. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

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"Вопросы поставок энергоносителей обсуждались", - сказал представитель Кремля. На вопрос, каков результат этих обсуждений, Песков отметил: "Конструктивный".

Россия - основной поставщик нефти и газа в Белоруссию, нефтеперерабатывающие заводы республики работают на российском сырье. При этом для Минска реэкспорт сырой и переработанной нефти является одним из главных источников экспортных доходов. Возникшие в прошлом году разногласия двух стран в сфере энергетики даже привели к приостановке поставок российской нефти в Белоруссию.

В начале сентября этого года стороны договорились проработать вопрос белорусского долга за поставки энергоносителей и обсудить условия поставок в 2021 году и в более отдаленной перспективе. Кроме того, прорабатывается вопрос о перенаправлении поставок белорусских нефтепродуктов из литовских портов в российские на фоне резкого обострения отношений Минска и Вильнюса.