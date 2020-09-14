Эксперты ожидают роста резервов российских банков на 375 млрд рублей к середине 2021 года

МОСКВА, 14 сентября. /ТАСС/. Российские банки могут досоздать около 375 млрд рублей резервов на потери по розничным кредитам ко II полугодию 2021 года, подсчитали в Национальном рейтинговом агентстве (НРА).

"С учетом потенциально проблемных реструктурированных ссуд реальное качество розничного портфеля может ухудшиться, и доля проблемных и безнадежных ссуд на конец года может превысить 13%. По нашим оценкам, это потребует дополнительных расходов на создание резервов объемом около 375 млрд рублей, которые банки могут доформировать до 1 июля 2021 года", - отмечают в агентстве.

Наиболее подверженным ухудшению качества кредитного портфеля является необеспеченное потребительское кредитование, подчеркивают аналитики. С конца марта доля просроченных на 90 дней и более кредитов выросла на 0,9 процентного пункта (п.п.) и на 1 июля составила около 8,8% .

Объем реструктуризаций в розничном портфеле российских банков вырос с 625 млрд рублей на конец первого полугодия до 734 млрд рублей на 26 августа (с 3,4% до 4% за июль - август). При этом уровень резервов за апрель - июль вырос лишь на 0,5 п.п. и составил 6,7% на 1 августа.

По данным ЦБ, около 70% всех запросов на предоставление кредитных каникул в рамках поддержки в условиях пандемии и 73% от всех запросов на реструктуризацию, в том числе по собственным программам банков, - это запросы по кредитным картам и потребительским кредитам. Банки не одобрили около 40% заявок на реструктуризацию (около 180 млрд рублей), которые со временем могут перейти в категорию проблемных, указывают в НРА.