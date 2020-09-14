"Аэрофлот" открыл продажу билетов в Москву из некоторых стран

МОСКВА, 14 сентября. /ТАСС/. Авиакомпания "Аэрофлот" открыла продажу билетов на грузопассажирские рейсы из нескольких стран, сообщила журналистам пресс-секретарь авиакомпании Юлия Спивакова. При этом она не уточнила, о каких странах идет речь.

Ранее газета "Коммерсантъ" написала, что Россия отменяет вывозные рейсы, россияне смогут вернуться домой рейсами "Аэрофлота". По данным издания это как минимум касается Франкфурта, Вены, Амстердама, Барселоны, Милана, Нью-Йорка и Лос-Анджелеса.

"Аэрофлот" по согласованию с оперативным штабом правительства действительно открыл продажу авиабилетов на собственные грузопассажирские рейсы в Москву для граждан Российской Федерации, - сказала Спивакова. - "Вывозные" рейсы сохранятся из городов, в которые регулярные коммерческие рейсы российскими авиакомпаниями не совершаются. Это города Южной Америки, некоторые города Африки и Азии, некоторые другие направления".