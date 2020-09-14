США объявили о введении запрета на импорт ряда товаров из китайского Синьцзяна

ВАШИНГТОН, 14 сентября. /ТАСС/. Власти США будут блокировать импорт в страну ряда товаров из Синьцзян-Уйгурского автономного района (СУАР) на северо-западе Китая в связи с предполагаемым нарушением там прав человека. Это следует из пресс-релиза, распространенного в понедельник Министерством внутренней безопасности (МВБ) США.

Речь идет продукции, производимой некоторыми расположенными в СУАР организациями, которые, по мнению Вашингтона, используют в своей работе принудительный труд. Запрет, в частности, будет распространяться на одежду, хлопковые изделия и комплектующие для компьютеров, изготавливаемые рядом местных компаний. В отношении попадающий под запрет продукции будут действовать так называемые приказы о ее удержании американской таможней (Withhold Release Orders).

"Принимая эти меры, МВБ борется с незаконным бесчеловечным принудительным трудом, разновидностью современного рабства, который используется для производства товаров, которые правительство КНР потом пытается импортировать в США. Когда КНР пытается импортировать данную продукцию в наши цепи поставок, это также ставит в невыгодное положение американских работников и компании", - заявил и. о. заместителя министра внутренней безопасности США Кена Кучинелли, слова которого приводятся в сообщении.

Санкции из-за ситуации в СУАР

31 июля американский Минфин в соответствии с Глобальным актом Магнитского ввел санкции в отношении Синьцзянского производственно-строительного корпуса и двух членов его руководства за приписываемое им нарушение прав человека. Власти страны распространили генеральную лицензию, согласно которой до 30 сентября иностранные физические и юридические лица должны завершить все сделки и свернуть любого рода сотрудничество с китайской компанией.

В начале августа Пекин призвал Вашингтон отменить эти рестрикции. Как отметил официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь, в противном случае китайская сторона примет "жесткие" ответные меры. По его словам, происходящее в Синьцзяне "является внутренним делом Китая".

Ранее Министерство торговли США проинформировало о внесении 11 компаний КНР в черный список из-за их "причастности к нарушениям прав человека" в СУАР. В октябре прошлого и июне текущего года Вашингтон объявил, что в указанный перечень попали еще 37 организаций, которые якобы связаны с нарушением прав национальных меньшинств, проживающих в этом регионе.

Ситуация с уйгурами

Находящийся на северо-западе Китая СУАР населен одним из наиболее многочисленных национальных меньшинств страны - уйгурами, большинство которых исповедует ислам. По информации властей КНР, в Синьцзяне действуют сепаратистские группировки, связанные с международным террористическим исламистским подпольем.

В августе 2018 года представители Управления верховного комиссара ООН по правам человека заявили, что в их распоряжение поступили "объективные данные" о том, что в исправительных лагерях СУАР якобы "могут противозаконно содержаться" до 1 млн уйгуров. Верховный комиссар ООН по правам человека Мишель Бачелет предложила отправить наблюдателей в этот регион, выразив обеспокоенность по поводу сложившейся там ситуации.

Власти Китая ранее многократно опровергали информацию о создании масштабной сети пенитенциарных учреждений в Синьцзяне. При этом в конце 2018 года они сообщили, что в регионе функционируют "центры образования и профессиональной подготовки". По заявлению китайских официальных лиц, там содержатся "попавшие под влияние идей терроризма и экстремизма лица", которых обучают китайскому языку, основам письма, коммуникативным навыкам и основам законодательства КНР. Точное число содержащихся в этих центрах людей власти страны не называют.