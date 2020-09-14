Минтруд: число занятого населения к концу 2021 года должно составлять почти 72 млн человек

МОСКВА, 14 сентября. /ТАСС/. Численность занятого населения в РФ к концу четвертого квартала 2021 года, по прогнозам Минтруда России, должна составлять 71,9 млн человек. Об этом ТАСС сообщили в понедельник в пресс-службе Минтруда.

Минтруд подготовил проект приказа целевых прогнозных показателей в области содействия занятости населения на 2021 год. Он размещен на портале regulation.gov.ru в понедельник.

"Изменение ряда показателей обусловлено сложившейся в связи с пандемией ситуацией на рынке труда и необходимостью реализации мер по восстановлению занятости населения к концу 2021 года до уровня 2019 года. Показатели установлены для всех регионов и согласованы с субъектами РФ. В частности, согласно прогнозам, численность занятого населения к концу четвертого квартала следующего года соответствует показателю 2019 года - это 71,9 млн человек", - сообщили в министерстве.

В ведомстве отметили, что расчет показателей осуществлялся с учетом фактических результатов 2019 года, текущей ситуации, запланированных дополнительных мероприятий по содействию занятости населения и предварительного прогноза социально-экономических параметров на следующий год.

"Наряду с восстановлением экономики увеличению числа занятых будут способствовать мероприятия по переобучению безработных граждан, внедрение дистанционной занятости, усиление межрегиональной координации центров занятости, внедрение программ стажировок для выпускников и ряда других дополнительных инструментов, которые прорабатываются Минтрудом совместно с отраслевыми ведомствами и субъектами федерации", - добавили в министерстве.

Ранее министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков отмечал, что количество официально зарегистрированных безработных в России за период пандемии увеличилось с 727 тыс. до 3,6 млн. В интервью ТАСС Котяков говорил, что в октябре начнется снижение числа безработных, рынок труда стабилизируется.