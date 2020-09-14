Azur Air намерена получить допуски на рейсы в Великобританию, Турцию и Египет

МОСКВА, 14 сентября. /ТАСС/. Российская авиакомпания Azur Air планирует получить допуски межведомственной комиссии при Минтрансе на выполнение регулярных полетов в Великобританию, Египет и Турцию из регионов России. Это следует из материалов межведомственной комиссии, размещенных на сайте Росавиации в понедельник.

Авиакомпания планирует получить допуск на рейсы в Лондон и Каир из Казани, Новосибирска, Ростова-на-Дону. Также в Каир из Санкт-Петербурга и из Казани в Даламан. Авиакомпания Nord Wind планирует получить допуск на рейс из Калининграда в Стамбул.

Сейчас международные рейсы из РФ можно выполнять из Москвы, Санкт-Петербурга, Ростова-на-Дону, Казани, Калининграда и Новосибирска. Пока полеты из Москвы в Каир и Лондон осуществляет только "Аэрофлот", прямых рейсов российских авиакомпаний из регионов в эти города также нет.

Россия частично возобновила международное авиасообщение. Сейчас возможны полеты в Турцию, ОАЭ, Египет, Великобританию, Танзанию и на Мальдивы.