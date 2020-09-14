Индексы в Нью-Йорке росли на фоне роста интереса к акциям технологических компаний

НЬЮ-ЙОРК, 14 сентября. /ТАСС/. Ключевые индексы на Нью-Йоркской фондовой бирже в понедельник к закрытию сессии продемонстрировали уверенный рост.

Согласно данным, размещенным на сайте торговой площадки, промышленный индекс Dow Jones поднялся на 349,34 пункта (1,26%) и остановился на уровне 28 014,98. Индекс S&P 500, который включает 500 самых крупных компаний рынка США, вырос на 44,57 пункта (1,33%), до отметки 3 385,54. Индекс электронной биржи Nasdaq поднялся на 206,35 пункта (1,90%), до уровня 11 059,89.

Котировки Apple выросли на 3,09%, Oracle - на 4,3%, Microsoft - на 0,67%, Alphabet - понизились на 0,45%.

Стоимость октябрьских фьючерсов на нефть марки WTI к закрытию сессии выросла на 0,11%, до $37,30 за баррель. Стоимость фьючерсов на золото выросла на 0,17%, до 1 967,10 доллара за тройскую унцию.

Комментируя итоги биржевого дня, газета The Wall Street Journal отметила, что рост ключевых индексов напрямую связан с возобновлением роста котировок крупных технологических компаний. "Котировки Apple и Microsoft быстро росли в последние месяцы в условиях, когда инвесторы рассчитывали на то, что технологические компании гораздо лучше, чем компании из других секторов экономики смогут справиться с проблемами, возникшими в результате пандемии, - отметила газета. - Низкий уровень учетной ставки также подтолкнул инвесторов к тому, чтобы вкладываться в активы, считающиеся более рискованными". В то же время, как отметила The Wall Street Journal, по итогам нынешней сессии индекс Nasdaq все еще на 8% ниже пикового значения, достигнутого в начале сентября.