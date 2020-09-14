Netflix в России после 15 октября переведет расчеты в рубли

ТАСС, 14 сентября. Стриминговый сервис Netflix с 15 октября переведет расчеты с подписчиками с евро на рубли, изменится юридическое лицо, представляющее услуги сервиса в РФ. Об этом говорится в официальном письме, распространенном Netflix в понедельник.

"Во-первых, с 15 октября организация, предоставляющая вам услуги сервиса Netflix, поменяется на ООО "Развлекательный Онлайн-Сервис", - отмечено в письме. - Во-вторых, мы начнем выставлять счета в рублях вместо евро". Отмечается, что счета в рублях будут выставляться после 15 октября в соответствии с тарифным планом подписчика.

В пресс-службе Netflix ТАСС подтвердили, что данное сообщение является официальным письмом сервиса.

Локализация Netflix

Ранее сообщалось, что стриминговый сервис Netflix будет локализован полностью на русском языке. Его оператором на территории РФ станет "Национальная Медиа Группа" (НМГ).

Как сообщили в пресс-службе Netflix, сервис доступен более чем на 30 языках по всему миру. Его англоязычная версия запустилась в России пять лет назад.