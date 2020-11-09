Отметить Новый год и не разориться. Шесть шагов, как подготовиться к праздникам

Пока ретейлерам праздники приносят доход, в личном бюджете они, наоборот, могут проделать заметную дыру. Так, в 2019 году россияне на новогодние праздники в совокупности потратили не менее 285 млрд рублей, а средний чек при этом составил 8–10 тыс. рублей, свидетельствует исследование Сбербанка. По данным же ВЦИОМ, средние траты оказались в прошлом году еще выше — 14,4 тыс. рублей.
Распространение коронавируса нового типа внесло коррективы в планы россиян и сделало их куда скромнее — около четверти жителей страны собираются сократить траты на новогодние торжества, показал опрос банка "Открытие". Тем не менее дополнительных трат — на подарки, застолье, развлечения на каникулах и т.п. — все равно избежать тяжело.
Опрошенные нами эксперты сходятся во мнении, что при наличии постоянного финансового плана и регулярном ведении личного бюджета подготовка к Новому году не должна стать проблемой. Но вот что они советуют делать, чтобы не остаться "банкротом" в январе, если вы задумались об этом только сейчас.
Шаг первый. Заняться планированием и составить списки
Покупая подарки непосредственно перед праздником, в конце декабря, мы рискуем в предновогодней суете переплатить в два-три раза больше и дополнительно накупить ненужных мелочей в приступе шопоголизма. Поэтому подготовку к Новому году имеет смысл начинать заранее и уже хотя в ноябре озаботиться покупкой подарков, а также планированием празднования и каникул, считает замдиректора Национального центра финансовой грамотности Сергей Макаров.
Списки здесь понадобятся разнообразные: людей, которых планируете поздравлять, подарков, которые собираетесь им вручать, украшений для дома, продуктов для праздничного стола, развлечений на каникулы и так далее. И только по этим спискам и нужно делать покупки — это позволит избежать лишних трат. "Все маркетологи бессильны перед человеком со списком покупок", — шутит директор ассоциации "Национальная лига финансовых советников" Андрей Паранич.
"Планирование может показаться довольно скучным, но оно позволит сэкономить не только деньги, но и время. Если вы купите подарки заранее, то не придется перед Новым годом тратить время на походы по переполненным торговым центрам и стояние в очередях перед кассой", — отметила консультант по финансовой грамотности проекта "Вашифинансы.рф" Алина Заикина. Что особенно важно на фоне не утихающей пандемии.
Андрей Паранич при этом настоятельно советует одновременно вырабатывать привычку переводить все решения о покупках в разряд осознанных, то есть спланированных заблаговременно. Ведь спонтанные решения, по его мнению, самое страшное, что может случиться с личным бюджетом. Они создают для него риски в будущем, и об этом нельзя забывать. То есть когда вы составляете список, то должны четко конкретизировать, почему что-то записываете туда и почему именно в таком количестве. Ответ "просто хочу", особенно если речь идет о крупных покупках, неправильный, настаивает эксперт.
Он, впрочем, признает, что постоянные советы копить, оптимизировать и тщательно планировать расходы могут раздражать. Чтобы как-то сгладить негатив и вернуть "радость спонтанных покупок" можно попробовать выделить в бюджете конкретную сумму, которую вы разрешите себе потратить на что угодно. С одной стороны, это вернет ощущение незапланированной траты, с другой, все еще останется осознанным решением.
Шаг второй. Определить бюджет
Когда списки трат составлены, определитесь, сколько средств вы готовы выделить на каждую статью.
Здесь поможет заранее договориться о стоимости подарков или угощений, если вы собираете праздничный стол компанией, считает независимый финансовый советник Елена Красавина. Если все потратят примерно одну сумму, это позволит избежать неловких ситуаций, что чей-то подарок оказался слишком дорогим, а чей-то, наоборот, недостаточно.
Сергей Макаров отметил, чтобы грамотно сформировать бюджет на новогодние каникулы и не испытывать недостатка в деньгах после праздника, важно понимать:
- В какие даты и какие суммы вам будут приходить в декабре и январе.
- Сколько и на что вы планируете потратить в эти месяцы. Кроме подарков, не забудьте заложить в бюджет расходы на развлечения в новогодние каникулы. Здесь как раз придут на помощь те списки, что вы составляли на этапе ранее.
- Есть ли какие-то годовые расходы, которые необходимо оплатить: заплатить имущественные налоги до 1 декабря, продлить страховку, купить годовой абонемент в спортзал и т.д.
Когда эта информация у вас есть, можно составить график поступлений и расходований средств и таким образом избежать ситуации так называемого кассового разрыва.
Шаг третий. Копить
Без небольшого финансового резерва на новогодние праздники обойтись не получится никак. Мы в принципе неоднократно говорили о важности накоплений, которые помогают с меньшими потерями для текущего бюджета проходить экономические потрясения. А покупка подарков, продуктов для праздничного стола, нарядов, как правило, становится заметным бременем для семейного бюджета.
Кроме того, многие работодатели часто выплачивают часть зарплаты за январь еще в декабре. Если не хотите начать новый год с финансовой "диеты", лучше заранее отложить некоторую сумму, которую сможете потратить на празднование, а затем и на необходимые нужды в январе, советует Анна Заикина.
Понять, сколько именно вам стоит отложить, помогут как раз все те же списки и бюджетные ограничения, которые вы для себя установили ранее.
Шаг четвертый. Избегать кредитов
Нередко январский "кассовый разрыв" потребители закрывают с помощью кредитов, отметил Андрей Паранич. Но они рискуют только усилить неопределенное состояние вашего бюджета в будущем. Что если ваши доходы снизятся? Или возникнут непредвиденные тарты? Будет ли в этом случае дополнительная кредитная нагрузка оправдана? Оценить это все нужно заранее и пользоваться заемными средствами очень аккуратно, напоминает эксперт.
При этом если кредиты у вас уже есть, то при появлении свободных средств не стоит все их направлять на погашение долгов. Рациональнее будет часть оставить для пресловутой "подушки безопасности" и только часть отправить, например, на досрочное погашение обязательств.
Шаг пятый. Искать скидки
Один из плюсов того, чтобы готовиться к празднику заранее, — возможность воспользоваться скидочными предложениями. Например, не забывайте о "Всемирном дне шоппинга" на Alliexpress, который пройдет 11 ноября, или акциях "Черной пятницы", которые на разных площадках стартуют приблизительно в конце ноября.
Также у вас есть больше времени удостовериться, настоящие ли в магазинах скидки. Ведь нередко перед новогодними распродажами магазины делают наценку на товары более чем на 50%, чтобы потом ее якобы сбросить.
Но не поддавайтесь на уговоры купить товар "в рассрочку". В предновогодней суете есть риск невнимательно изучить кредитный договор, в который могут быть включены ненужные вам страховки или дополнительные условия.
Шаг шестой. Искать альтернативные варианты
Елена Красавина советует искать альтернативные способы поздравлять своих близких. Так, вместо того чтобы покупать подарки, можно дарить свои "услуги" или время. Например, молодым родителям можно предложить провести день с их ребенком, чтобы они, в свою очередь, могли уделить время себе и просто отдохнуть.
С детьми, отмечает эксперт, в этом случае бывает сложнее договориться — у них, как правило, конкретные запросы, что они хотят получить в подарок. Но если родители заблаговременно учат ребенка обращаться с деньгами и позволяют участвовать в семейном бюджете, то тогда, вероятнее, удастся объяснить, почему в этом году не получится купить именно этот дорогой подарок.
Также экспеты советуют рассмотреть вариант "комплексных" подарков, которые подойдут сразу всей семье, например настольные игры, совместный досуг и т.п.
В целом же составление именно новогоднего бюджета не отличается от его ведения в любое другое время: записывайте все статьи расходов и доходов, оптимизируйте траты, не забывайте откладывать часть, старайтесь тратить меньше, чем зарабатываете, избавляйтесь от лишних долгов. Подробнее об этом мы писали здесь.
Арина Раксина