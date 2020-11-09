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Отметить Новый год и не разориться. Шесть шагов, как подготовиться к праздникам

© Вячеслав Прокофьев/ТАСС

Пока ретейлерам праздники приносят доход, в личном бюджете они, наоборот, могут проделать заметную дыру. Так, в 2019 году россияне на новогодние праздники в совокупности потратили не менее 285 млрд рублей, а средний чек при этом составил 8–10 тыс. рублей, свидетельствует исследование Сбербанка. По данным же ВЦИОМ, средние траты оказались в прошлом году еще выше — 14,4 тыс. рублей.

Распространение коронавируса нового типа внесло коррективы в планы россиян и сделало их куда скромнее — около четверти жителей страны собираются сократить траты на новогодние торжества, показал опрос банка "Открытие". Тем не менее дополнительных трат — на подарки, застолье, развлечения на каникулах и т.п. — все равно избежать тяжело. 

Опрошенные нами эксперты сходятся во мнении, что при наличии постоянного финансового плана и регулярном ведении личного бюджета подготовка к Новому году не должна стать проблемой. Но вот что они советуют делать, чтобы не остаться "банкротом" в январе, если вы задумались об этом только сейчас. 

Шаг первый. Заняться планированием и составить списки 

Покупая подарки непосредственно перед праздником, в конце декабря, мы рискуем в предновогодней суете переплатить в два-три раза больше и дополнительно накупить ненужных мелочей в приступе шопоголизма. Поэтому подготовку к Новому году имеет смысл начинать заранее и уже хотя в ноябре озаботиться покупкой подарков, а также планированием празднования и каникул, считает замдиректора Национального центра финансовой грамотности Сергей Макаров.

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Списки здесь понадобятся разнообразные: людей, которых планируете поздравлять, подарков, которые собираетесь им вручать, украшений для дома, продуктов для праздничного стола, развлечений на каникулы и так далее. И только по этим спискам и нужно делать покупки — это позволит избежать лишних трат. "Все маркетологи бессильны перед человеком со списком покупок", — шутит директор ассоциации "Национальная лига финансовых советников" Андрей Паранич.

"Планирование может показаться довольно скучным, но оно позволит сэкономить не только деньги, но и время. Если вы купите подарки заранее, то не придется перед Новым годом тратить время на походы по переполненным торговым центрам и стояние в очередях перед кассой", — отметила консультант по финансовой грамотности проекта "Вашифинансы.рф" Алина Заикина. Что особенно важно на фоне не утихающей пандемии. 

Андрей Паранич при этом настоятельно советует одновременно вырабатывать привычку переводить все решения о покупках в разряд осознанных, то есть спланированных заблаговременно. Ведь спонтанные решения, по его мнению, самое страшное, что может случиться с личным бюджетом. Они создают для него риски в будущем, и об этом нельзя забывать. То есть когда вы составляете список, то должны четко конкретизировать, почему что-то записываете туда и почему именно в таком количестве. Ответ "просто хочу", особенно если речь идет о крупных покупках, неправильный, настаивает эксперт.

Он, впрочем, признает, что постоянные советы копить, оптимизировать и тщательно планировать расходы могут раздражать. Чтобы как-то сгладить негатив и вернуть "радость спонтанных покупок" можно попробовать выделить в бюджете конкретную сумму, которую вы разрешите себе потратить на что угодно. С одной стороны, это вернет ощущение незапланированной траты, с другой, все еще останется осознанным решением.

Шаг второй. Определить бюджет

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Когда списки трат составлены, определитесь, сколько средств вы готовы выделить на каждую статью. 

Здесь поможет заранее договориться о стоимости подарков или угощений, если вы собираете праздничный стол компанией, считает независимый финансовый советник Елена Красавина. Если все потратят примерно одну сумму, это позволит избежать неловких ситуаций, что чей-то подарок оказался слишком дорогим, а чей-то, наоборот, недостаточно. 

Сергей Макаров отметил, чтобы грамотно сформировать бюджет на новогодние каникулы и не испытывать недостатка в деньгах после праздника, важно понимать:

  • В какие даты и какие суммы вам будут приходить в декабре и январе.
  • Сколько и на что вы планируете потратить в эти месяцы. Кроме подарков, не забудьте заложить в бюджет расходы на развлечения в новогодние каникулы. Здесь как раз придут на помощь те списки, что вы составляли на этапе ранее.
  • Есть ли какие-то годовые расходы, которые необходимо оплатить: заплатить имущественные налоги до 1 декабря, продлить страховку, купить годовой абонемент в спортзал и т.д.

Когда эта информация у вас есть, можно составить график поступлений и расходований средств и таким образом избежать ситуации так называемого кассового разрыва.

Шаг третий. Копить

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Без небольшого финансового резерва на новогодние праздники обойтись не получится никак. Мы в принципе неоднократно говорили о важности накоплений, которые помогают с меньшими потерями для текущего бюджета проходить экономические потрясения. А покупка подарков, продуктов для праздничного стола, нарядов, как правило, становится заметным бременем для семейного бюджета. 

Кроме того, многие работодатели часто выплачивают часть зарплаты за январь еще в декабре. Если не хотите начать новый год с финансовой "диеты", лучше заранее отложить некоторую сумму, которую сможете потратить на празднование, а затем и на необходимые нужды в январе, советует Анна Заикина. 

Понять, сколько именно вам стоит отложить, помогут как раз все те же списки и бюджетные ограничения, которые вы для себя установили ранее.

Шаг четвертый. Избегать кредитов

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Нередко январский "кассовый разрыв" потребители закрывают с помощью кредитов, отметил Андрей Паранич. Но они рискуют только усилить неопределенное состояние вашего бюджета в будущем. Что если ваши доходы снизятся? Или возникнут непредвиденные тарты? Будет ли в этом случае дополнительная кредитная нагрузка оправдана? Оценить это все нужно заранее и пользоваться заемными средствами очень аккуратно, напоминает эксперт. 

При этом если кредиты у вас уже есть, то при появлении свободных средств не стоит все их направлять на погашение долгов. Рациональнее будет часть оставить для пресловутой "подушки безопасности" и только часть отправить, например, на досрочное погашение обязательств. 

Шаг пятый. Искать скидки

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Один из плюсов того, чтобы готовиться к празднику заранее, — возможность воспользоваться скидочными предложениями. Например, не забывайте о "Всемирном дне шоппинга" на Alliexpress, который пройдет 11 ноября, или акциях "Черной пятницы", которые на разных площадках стартуют приблизительно в конце ноября. 

Также у вас есть больше времени удостовериться, настоящие ли в магазинах скидки. Ведь нередко перед новогодними распродажами магазины делают наценку на товары более чем на 50%, чтобы потом ее якобы сбросить. 

Но не поддавайтесь на уговоры купить товар "в рассрочку". В предновогодней суете есть риск невнимательно изучить кредитный договор, в который могут быть включены ненужные вам страховки или дополнительные условия.

Шаг шестой. Искать альтернативные варианты

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Елена Красавина советует искать альтернативные способы поздравлять своих близких. Так, вместо того чтобы покупать подарки, можно дарить свои "услуги" или время. Например, молодым родителям можно предложить провести день с их ребенком, чтобы они, в свою очередь, могли уделить время себе и просто отдохнуть. 

С детьми, отмечает эксперт, в этом случае бывает сложнее договориться — у них, как правило, конкретные запросы, что они хотят получить в подарок. Но если родители заблаговременно учат ребенка обращаться с деньгами и позволяют участвовать в семейном бюджете, то тогда, вероятнее, удастся объяснить, почему в этом году не получится купить именно этот дорогой подарок.  

Также экспеты советуют рассмотреть вариант "комплексных" подарков, которые подойдут сразу всей семье, например настольные игры, совместный досуг и т.п.  

В целом же составление именно новогоднего бюджета не отличается от его ведения в любое другое время: записывайте все статьи расходов и доходов, оптимизируйте траты, не забывайте откладывать часть, старайтесь тратить меньше, чем зарабатываете, избавляйтесь от лишних долгов. Подробнее об этом мы писали здесь.

Арина Раксина

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