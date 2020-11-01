Польская PGNiG подала заявку на снижение цены поставляемого "Газпромом" газа

ВАРШАВА, 1 ноября. /ТАСС/. Польская нефтегазовая компания PGNiG подала заявку на пересмотр цены поставляемого в республику "Газпромом" природного газа. Об этом компания информировала в распространенном компанией в воскресенье сообщении.

"PGNiG воспользовалась предусмотренным в договоре правом и подала заявку в ПАО "Газпром" и ООО "Газпром экспорт" об изменении цены на газ, поставляемый по договору купли-продажи природного газа в Республику Польша от 25 сентября 1996 года (так называемый Ямальский контракт), в сторону ее снижения", - указано в сообщении.

"В соответствии с положениями [так называемого] Ямальского контракта, каждая сторона контракта может требовать пересмотра ценовых условий поставок один раз в три года, если сочтет, что они не соответствуют рыночной ситуации", - напомнили в PGNiG.

Долгосрочный контракт между PGNiG и "Газпромом" предусматривает поставки около 10 млрд куб. м газа в год. Согласно так называемому пункту "бери или плати", PGNiG обязана отбирать не менее 8,7 млрд куб. м законтрактованного голубого топлива в год. "Ямальский контракт" действует до 2022 года.

На данный момент свыше 60% польского импорта газа приходятся на топливо из России. Власти республики несколько лет назад заявили, что страна не будет продлевать долгосрочный контракт с "Газпромом" после истечения срока его действия в 2022 году.

В Варшаве говорят, что нашли возможность отказаться от российского газа за счет покупки сжиженного природного газа (СПГ), который поставляется в страну из США и Катара и регазифицируется на терминале СПГ в Свиноуйсьце, а также за счет строительства газопровода Baltic Pipe, который должен соединить Польшу с норвежским шельфом через Данию.