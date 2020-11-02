Счетная палата нашла риски несвоевременной реализации программ Союзного государства

МОСКВА, 2 ноября. /ТАСС/. Счетная палата РФ выявила риски несвоевременной реализации программ и мероприятий, предусмотренных в Союзном государстве. Об этом говорится в аналитической записке ведомства к оперативному отчету об исполнении бюджета Союзного государства за январь-июнь 2020 года.

"Менее одной пятой части из числа главных распорядителей средств бюджета Союзного государства использовали выделенные средства в полном объеме. Расходы не осуществлялись по 11 из 23 предусмотренных в первом полугодии 2020 года мероприятий Союзного государства в основном в связи с ситуацией с коронавирусной инфекцией. Это формирует риски несвоевременной реализации программ, проекта и мероприятий Союзного государства", - говорится в материалах ведомства.

Согласно сообщению Счетной палаты, в первом полугодии доходы Союзного бюджета поступили в сумме 2,5 млрд рублей, что практически соответствует утвержденному полугодовому значению. При этом расходы были исполнены в сумме 2,01 млрд рублей. Это 80,1% полугодового показателя уточненной сводной бюджетной росписи.

Договор о создании Союзного государства был подписан 8 декабря 1999 г. главами России и Белоруссии Борисом Ельциным и Александром Лукашенко. Согласно договору, объединение представляет собой "новый этап в процессе единения народов двух стран в демократическое правовое государство". При этом Российская Федерация и Республика Беларусь сохраняют свои суверенитет, территориальную целостность, государственное устройство, конституцию и государственную символику, а также членство в международных организациях.