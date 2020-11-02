Более половины российских компаний собираются увеличить расходы на кибербезопасность

МОСКВА, 2 ноября. /ТАСС/. Более половины (52%) российских компаний в 2021 году планируют увеличить расходы на обеспечение информационной безопасности, а 42% организаций намерены увеличить штат сотрудников, занятых в этой сфере. Об этом говорится в исследовании консалтинговой компании PwC.

"52% руководителей из России также планируют повышение бюджета на кибербезопасность, а 42% респондентов заявили о намерении увеличить численность персонала кибербезопасности. Очевидно, что кибербезопасность стала как никогда значимым аспектом бизнеса", - указано в исследовании.

При этом глобальный опрос показывает, что 55% компаний в мире в следующем году будут повышать расходы на информбезопасность, и 51% респондентов собираются увеличить численность штатных сотрудников, обеспечивающих кибербезопасность, даже несмотря на то, что большинство руководителей организаций (64%) ожидают снижения выручки.

Так, по оценкам PwC, в 2021 году в мире будет открыто более 3,5 млн новых вакансий в сфере кибербезопасности. При этом менеджеры по найму персонала сталкиваются с жесткой конкуренцией на рынке труда при поиске соответствующих специалистов. Исходя из проведенных недавно исследований, только в США кандидатов на должности в сфере кибербезопасности на 50% меньше, чем вакансий.

Глобальное исследование "Доверие к цифровым технологиям - 2021" представляет собой опрос 3 249 руководителей компаний, отделов технологий и информационной безопасности, проводившийся в июле и августе 2020 года.