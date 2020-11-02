Власти Якутии к 2030 году планируют вдвое сократить уровень бедности в арктической зоне

ЯКУТСК, 2 ноября. /ТАСС/. Уровень бедности в якутской Арктике планируется снизить в два раза к 2030 году, сообщил в интервью ТАСС глава республики Айсен Николаев.

"Якутская Арктика - это 1 млн 600 тыс. кв. км, огромная территория, большое количество труднодоступных населенных пунктов, отсутствие круглогодичных дорог и инфраструктуры. И для нас развитие этой территории - стратегически важная задача. Стратегия [развития Арктической зоны Якутии] призвана повысить качество жизни якутян, которые живут в арктических районах. По инновационному сценарию, реализация стратегии предполагает снижение уровня бедности в арктической зоне к 2030 году в два раза по сравнению с показателем 2017 года, уровня общей безработицы - до 8,3%, сокращение доли ветхого и аварийного жилого фонда в 5,3 раза", - сказал Николаев.

В Арктической зоне Республики Саха (Якутия) уровень бедности, по данным на 2019 год, оценивается на уровне 20%. Основными факторами бедности населения в этих районах являются высокий уровень цен, опережающий темп роста среднедушевых денежных доходов населения, высокий уровень безработицы в сельской местности, сложившийся уровень заработной платы в сельском хозяйстве.

Согласно стратегии, ежегодный грузопоток достигнет 2,3 млн тонн, а налоговые доходы арктических районов вырастут почти в три раза. "Общая потребность в финансовых ресурсах для реализации инвестиционных проектов в рамках стратегии по инновационному варианту составляет 717,1 млрд рублей, в том числе за счет федерального бюджета - 162,1 млрд рублей", - отметил глава региона.

Арктическая зона Республика Саха (Якутия) - приоритетная геостратегическая территория Российской Федерации, расположенная в Восточной Арктике. Площадь территории арктической Якутии составляет 1 608,8 тыс. кв. км или более половины всей территории республики (3 083,5 тыс. кв. км). На севере ее естественные рубежи образуют моря Лаптевых и Восточно-Сибирское.