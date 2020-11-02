Жители почти всех районов Приморья взяли льготную сельскую ипотеку на 651 млн рублей

ВЛАДИВОСТОК, 2 ноября. /ТАСС/. Жители всех сельских территорий Приморского края получили 237 кредитов по программе льготной ипотеки на 651 млн рублей, сообщает в понедельник пресс-служба правительства края.

"Более 650 млн рублей выдали приморцам для улучшения жилищных условий на селе. Объем финансирования сельской ипотеки увеличится почти в три раза в 2021 году. На данный момент одобрено 237 заявок на сумму 651 млн рублей. Льготный кредит от 2,7% жители края могут оформить в "Россельхозбанке", - говорится в сообщении.

Как пояснили ТАСС в пресс-службе, приобрести жилье по программе хотят жители всех традиционных сельских территорий Приморья. Заявки распределяются по всему краю, нигде не концентрируются.

Согласно условиям программы сельской ипотеки, объект недвижимости должен быть расположен на сельских территориях субъектов РФ (кроме Москвы, Московской области и Санкт-Петербурга). Приобретение возможно на вторичном рынке у физического или юридического лица по договору купли-продажи, на первичном рынке - только у юридического лица по договорам долевого участия и уступки прав требования.

Для Дальневосточного федерального округа максимальная сумма кредита составляет 5 млн рублей, максимальный срок кредита - 25 лет, первоначальный взнос - минимум 15% от общей суммы кредита. Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что объем финансирования сельской ипотеки в 2021 году увеличится почти в три раза. Программа заработала в России с 2020 года, является частью программы "Комплексное развитие сельских территорий".