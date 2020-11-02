Красноярский край по итогам года сохранит лидерство в Сибири по добыче нефти

КРАСНОЯРСК, 2 ноября. /ТАСС/. Добыча нефти и газового конденсата в Красноярском крае по итогам 2020 года составит около 22 млн тонн, таким образом регион по этому показателю сохранит лидерство в Сибирском федеральном округе (СФО). Об этом ТАСС сообщил координатор Общероссийской общественной организации "Деловая Россия" в СФО Виктор Зубарев.

"Регион сохранит первое место в СФО по объемам добычи нефти и позицию в ТОП-5 в стране. Прогноз на 2020 год, в хорошем сценарии, около 22 млн тонн для края", - сказал собеседник агентства.

По его словам, на нефтегазовую отрасль в регионе будет оказывать влияние ситуация и на внешних рынках, и внутри страны. В третьем квартале 2020 года к докризисным уровням потребления нефти в мире вернулся из крупных держав только Китай, в Европе и США падение 5% и более, отметил Зубарев..

В 2009 году в Красноярском крае в промышленную эксплуатацию запущено Ванкорское нефтегазовое месторождение. В дальнейшем началась добыча на Сузунском, Юрубчено-Тохомском и других месторождениях.