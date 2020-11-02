"Норникель" вложит до 2021 года 4 млрд руб. в обновлении парка кранов в порту в Дудинке

КРАСНОЯРСК, 2 ноября. /ТАСС/. Компания "Норникель" направит до конца 2021 года в обновление мобильных портовых кранов в Дудинке (Красноярский край) 4 млрд рублей. Об этом говорится в сообщении пресс-службы компании со ссылкой на директора Заполярного транспортного филиала "Норникеля" Алексея Новакова.

"Всего по этой программе планируется закупить 10 новых мобильных кранов до конца 2021 года. Шесть из них уже находятся в Заполярном транспортном филиале. В частности, два крана введены в эксплуатацию, еще два - смонтированы и находятся в стадии оформления разрешительной документации, еще два - ожидают монтажа. На обновление мобильных портовых кранов "Норникель" направил около 4 млрд рублей", - цитирует пресс-служба Новакова. Еще один кран поступит в порт в ноябре этого года.

Новые краны австрийского производства Liebherr LHM-420 заменят отработавшие 10-15 лет краны LHM-250. По мере ввода в эксплуатацию новых машин, устаревшие будут списаны. Обновление парка кранов позволило вывести Дудинский морской порт в число самых современных портов России по уровню развития инфраструктуры. Установка новых кранов позволит сократить скорость погрузки-разгрузки морских и речных судов.

Дудинский морской порт - самый северный международный морской порт в России и крупнейший в Сибири, единственный порт в мире. Находится в ведении Заполярного филиала "Норникеля" и эксплуатируется одновременно как морской и речной порт. Круглогодично связан морским сообщением с Архангельском и Мурманском, в период летней навигации - речным сообщением с Красноярском и Диксоном. Соединен с Норильском железной и автомобильной дорогами.