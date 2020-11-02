На развитие Кавминвод до 2024 года планируют направить около 36 млрд рублей

ПЯТИГОРСК, 2 ноября. /ТАСС/. Инвестиции в развитие региона Кавказских Минеральных Вод (Ставропольский край) до 2024 года составят порядка 36 млрд рублей. Они будут направлены на создание новых точек притяжения и объектов коммунальной и транспортной инфраструктуры, сообщили журналистам в понедельник в пресс-службе главы региона.

Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров провел еженедельное рабочее совещание в правительстве края. На нем обсуждали задачи, сформированные по итогам состоявшейся в воскресенье рабочей поездки на Ставрополье министра экономического развития РФ Максима Решетникова.

"Программа развития Кавминвод - одна из важнейших для края. Работа предстоит большая. Если с 2015 по 2020 годы мы вложили в Кавминводы около 21 млрд рублей, то до 2024 года планируем привлечь еще 36 млрд рублей для формирования новых точек притяжения и объектов коммунальной и транспортной инфраструктуры", - приводятся в сообщении слова Владимирова.

Глава края отметил, что в рамках визита были намечены подходы к актуализации госпрограммы по развитию СКФО и в том числе Кавказских Минеральных Вод. Он поручил сформировать окончательный список объектов, предлагаемых от Ставрополья для осуществления в ее рамках, а также график подготовки проектной документации.

По данным пресс-службы, губернатор подчеркнул также, что выполнение программы должно сопровождаться решением задач по расширению коечного фонда в курортном регионе - в действующих и новых санаториях.

Регион Кавказских Минеральных Вод находится в Ставропольском крае и включает в себя четыре курортных города - Пятигорск, Железноводск, Кисловодск и Ессентуки. В городах находятся более 130 санаторно-курортных учреждений, водолечебницы, гостиницы.