Инвентаризацию товаров для приложения "Честный знак" проведет Национальный каталог

МОСКВА, 2 ноября. /ТАСС/. Национальный каталог проведет инвентаризацию товаров на российском рынке и соберет о них подробную информацию, которую потребители смогут получать прямо в магазинах через мобильное приложение "Честный знак", отсканировав штрих-код товара. Об этом сообщила в понедельник пресс-служба Центра развития перспективных технологий (ЦРПТ), являющегося оператором Национального каталога и Национальной системы цифровой маркировки и прослеживаемости товаров "Честный знак".

"Национальный каталог запускает проект по инвентаризации данных о товарах на российском рынке. Для этих целей создается единый реестр товаров, к которому могут присоединиться все регистраторы штрих-кодов на территории России. Для потребителей это будет означать получение актуальной информации о товарах при сканировании их приложением "Честный знак", - говорится в сообщении.

По информации ЦРПТ, на первом этапе инвентаризации пройдет сбор первичных минимальных данных о товарах и производителях, в дальнейшем объем информации будет расширяться. В пресс-службе подчеркивают, что в перспективе база данных Национального каталога может использоваться не только для приложения "Честный знак", но и в качестве хаба, который будет полезен и для других сервисов, и для сбора рыночной аналитики и статистики.

"Первичный анализ собранных данных показал, что описание потребительских товаров, во-первых, находится в различных базах данных - как регистраторов, так и участников рынка. Во-вторых, содержит неоднородный, не стандартизированный состав сведений - часто отсутствуют данные о продукции по классификации ТН ВЭД (таможенный классификатор - прим. ТАСС) и ОКПД 2 (общероссийский классификатор продукции по видам экономической деятельности - прим. ТАСС), а также актуальные описания свойств, состава", - рассказали в пресс-службе.

В настоящее время специалисты Национального каталога ведут работу по привлечению к совместной работе других крупных ресурсов, новые партнеры присоединяются к проекту каждый месяц, говорится в сообщении.

"Партнеры проекта проводят работу со своими контрагентами по актуализации данных, а Национальный каталог консолидирует и анализирует полученные данные", - добавили в пресс-службе.