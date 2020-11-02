Порядка 90% озимых в Воронежской области находятся в неудовлетворительном состоянии

ТАСС, 2 ноября. Около 90% озимых в Воронежской области из-за засухи, которая длилась в регионе на протяжении четырех последних месяцев, находятся в неудовлетворительном состоянии. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

"Сегодня 90% посевов в неудовлетворительном состоянии ввиду сложившихся погодных условий", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы правительства, глава департамента аграрной политики Алексей Сапронов поручил главам муниципалитетов взять ситуацию с озимыми под особый контроль с целью своевременного реагирования. "В настоящий момент всходы есть только на 50% площадей, в ряде районов области осадков не было с июля, это очень критично. Сейчас вся надежда на обильные и продолжительные осадки, которые смогут спасти урожай фермеров", - сообщили ТАСС в департаменте аграрной политики.

Ранее сообщалось, что несмотря на засушливую и жаркую погоду, воронежские аграрии полностью посеяли озимые культуры, их общая площадь составила 796 тыс. га.