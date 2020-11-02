Bloomberg: Минэнерго и нефтяники обсуждают смягчение сокращений ОПЕК+

МОСКВА, 2 ноября. /ТАСС/. Возможность отсрочить до конца первого квартала 2021 года смягчение обязательств по сокращению добычи нефти в рамках ОПЕК+ стала одной из тем встречи министра энергетики России Александра Новака с нефтяниками. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источник.

О самом факте встречи сегодня ТАСС заявили два источника, заметив, что Минэнерго и нефтяники планировали обсудить сделку по сокращению добычи ОПЕК+, в том числе ее исполнение. Встреча должна была пройти в режиме видеоконференцсвязи.

Источники ТАСС сообщали до этого, что страны нефтяного соглашения ОПЕК+ еще не приступали к обсуждению возможных мер реагирования на ухудшающуюся обстановку на рынке нефти, хотя у варианта продления текущего уровня сокращения добычи уже есть сторонники.

Например, министр нефти Кувейта Халед аль-Фадель говорил, что эмират поддержит любое решение ОПЕК+ по добыче на будущие периоды.