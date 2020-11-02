Делегация бизнесменов из Нидерландов посетила Хайнань для развития инвестиционных проектов

ХАЙКОУ, 2 ноября. /ТАСС/. Делегация дипломатов и предпринимателей из Нидерландов посетила остров Хайнань, чтобы обсудить участие компаний этой европейской страны в инвестиционных проектах Хайнаньского порта свободной торговли. Как сообщила газета " Хайнань жибао ", одной из ключевых тем стало обсуждение сотрудничества в области современного сельского хозяйства.

"Нидерландский бизнес заинтересовала система преференций, которую предлагает Хайнань. Поэтому мы пригласили более 40 предприятий нашей страны, уже осуществляющих деловую деятельность в КНР, посетить остров, чтобы получше узнать о политике льгот и о новых благоприятных возможностях для сотрудничества", - рассказал генеральный консул королевства в городе Гуанчжоу (южная провинция Гуандун) Михил Биркинс.

Дипломат уточнил, что с июня текущего года, когда была опубликована генеральная программа развития Хайнаньского порта свободной торговли, он посетил провинцию трижды. По словам нидерландских предпринимателей, их интересует не только сельское хозяйство, но и логистические проекты, сфера финансов, авиаперевозки, туризм, юридические и прочие современные коммерческие услуги.

"У Хайнаня имеются хорошие перспективы и надежная основа для сотрудничества с Нидерландами", - подчеркнул глава отдела международных связей парткома провинции Ван Шэн. Он уточнил, что местная администрация будет содействовать укреплению дружественных контактов Хайнаня со всеми странами и регионами. Как объяснил чиновник, власти планируют наладить более интенсивное взаимодействие с другими государствами за счет новой модели привлечения инвесторов, которая "сочетает в себе дипломатию, деловую сферу и рынок".

В апреле 2018 года председатель КНР Си Цзиньпин объявил о создании на Хайнане экспериментальной зоны и порта свободной торговли. Цель программы - вовлечь остров в процесс глобализации и международного распределения труда, заложить прочную инновационную базу. Администрация провинции создает привлекательные условия для инвесторов, формирует развитую научно-исследовательскую инфраструктуру. Согласно правительственному плану, к 2050 году этот регион превратится в уникальный международный кластер с передовой экономикой, где будут расположены кампусы ведущих университетов, передовые лаборатории и штаб-квартиры мировых корпораций.