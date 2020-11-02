Росрыболовство сообщило о росте оптовых цен на мороженую рыбу в России

МОСКВА, 2 ноября. /ТАСС/. Росрыболовство наблюдает рост оптовых цен на мороженую рыбу за прошедшую неделю в России. Об этом говорится в сообщении ведомства.

"C 26 октября по 1 ноября цены на мороженую рыбу в оптовом сегменте внутреннего рынка демонстрировали положительную динамику", - отмечается в сообщении.

По данным Росрыболовства, в Дальневосточном регионе активный экспорт и рост спроса со стороны внутреннего рынка обеспечили укрепление цен на сельдь до 52 руб./кг (+4%), в то же время цены на другие виды мороженой рыбы сохраняли стабильность под влиянием сбалансированности спроса и предложения: треска - 120 руб./кг, минтай - 72 руб./кг, камбала - 60 руб./кг. На Северо-Западе возобновился рост цен на скумбрию (143 руб./кг, +2,1%) и сельдь атлантические (73 руб./кг, +4,3%) под влиянием роста закупок перерабатывающими предприятиями на фоне незначительных объемов предложения со стороны рыбодобывающих компаний. Цены на другие виды мороженой рыбы не изменились: треска - 205 руб./кг, пикша - 140 руб./кг.

Как сообщили в ведомстве, в центральных регионах в условиях роста отпускных цен в регионах промысла, а также увеличения сезонного спроса со стороны переработчиков и предприятий розничной торговли дорожали скумбрия (150 руб./ кг, +3,4%), мойва (123 руб./кг, +2,5%) и сельдь (73 руб./ кг, +1,4%).

В Росрыболовстве добавили, что розничные цены также продолжили рост. Так, в период с 20 по 26 октября средний уровень потребительских цен на рыбу мороженую неразделанную увеличился на 0,1%. По сравнению с началом года цены выросли на 2,4%.