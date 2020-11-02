Проект по возобновляемой энергетике за счет частных средств может быть запущен на Соловках

МОСКВА, 2 ноября. /ТАСС/. Соловецкие острова (Архангельская область) могут стать пилотной территорией по внедрению концепции привлечения частных инвестиций в развитие распределенной генерации, в частности, на основе возобновляемых источников энергии. Об этом журналистам в понедельник сообщили в агентстве Дальнего Востока по привлечению инвестиций и поддержке экспорта (АНО АПИ).

"Соловецкий архипелаг может стать пилотным регионом для реализации концепции привлечения частных инвестиций в развитие распределенной генерации, в том числе на основе возобновляемых источников энергии, в удаленных и изолированных районах Дальнего Востока и Арктики", - говорится в сообщении.

В пресс-службе пояснили, что экспертное обсуждение соответствующего проекта прошло в АНО АПИ. Как сообщил на заседании постоянный член Межведомственной рабочей группы при Администрации Президента РФ по вопросам изменения климата и обеспечения устойчивого развития Михаил Юлкин, сейчас энергоснабжение архипелага осуществляется с помощью постоянных дизельных электростанций, которые выдают в атмосферу большое количество вредных выбросов. Поэтому реализация данного проекта на Соловках требует комплексного подхода. На первом этапе нужно обеспечить разработку рациональных конструктивных решений для существующих объектов энергетики и использование современных технологий. На втором нужно обеспечить объекты современными инженерными системами. Третий этап подразумевает использование дополнительных установок возобновляемой энергии.

"Результатом данного подхода станет комплексная оптимизация энергетического баланса автономного потребителя с целью снижения расходов на северный завоз топлива и вредных выбросов в атмосферу", - привели в пресс-службе слова Юлкина.

"Реализация нашей концепции на пилотном проекте по автономному энергоснабжению историко-культурного комплекса "Соловецкие острова" позволит на наиболее показательном примере общегосударственного масштаба реализовать государственную политику по отношению к малым удаленным потребителям в зоне децентрализованного энергоснабжения, результатом которого станет достижение рационального использования ограниченных энергетических и финансовых ресурсов на основе внедрения современных технологий", - цитирует пресс-служба слова министра ТЭК и ЖКХ Архангельской области Дмитрия Поташева, сказанные на обсуждении.

По словам директора АНО АПИ Василия Потемкина, реализация пилота на Соловецких островах может быть интересна частным инвесторам, поскольку там существует огромный потенциал для развития социально-просветительского туризма и паломничества. Так, во время туристического сезона острова посещают до 30 тыс. человек, при том, что население острова составляет около 1 тыс. человек.