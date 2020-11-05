Какие налоги нужно заплатить до 1 декабря 2020 года

Налог на имущество нужно заплатить за:

дома;

квартиры;

комнаты;

дачи;

гаражи и машино-места;

другие объекты капитального строительства.

Помните, что этот налог начисляется только собственникам — людям, указанным в документе о собственности на перечисленные объекты. И его размер зависит от кадастровой стоимости объекта налогообложения, то есть максимально приближенной к рыночной. Узнать кадастровую стоимость своей собственности можно, запросив выписку из Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН) по состоянию на 1 января 2019 года. При этом для разных объектов недвижимости налоговая база рассчитывается по-разному. Например, для квартир она уменьшается на стоимость 20 кв. м. Иными словами если ваше жилье площадью 50 кв.м, то заплатите как за 30 кв. м. Для комнаты этот "вычет" составит 10 кв. м, для жилого дома — 50 кв. м. Семьи, у которых три и более несовершеннолетних детей, получат "вычеты" еще и за каждого из них.

Каждый муниципалитет устанавливает налоговую ставку самостоятельно. Налоговый кодекс ограничивает лишь ее максимальную величину.

Ставку земельного налога также устанавливают муниципалитеты. При этом для земли, которой граждане пользуются в личных целях, — садовые, огородные, дачные, приусадебные участки и участки для индивидуального жилищного строительства — она не должна превышать 0,3% от кадастровой стоимости. Кроме того, в 2019 году земельный налог впервые посчитали с учетом ограничивающего коэффициента — ежегодный рост налога не должен превышать 10% по сравнению с предыдущим годом. Исключение — незастроенные земельные участки, которые предназначены для индивидуального жилищного строительства и не используются для этого больше десяти лет.

Транспортный налог платят те, на кого зарегистрированы:

автомобили;

мотоциклы;

самолеты;

яхты;

катера и другие транспортные средства.

Размер платежа, как правило, зависит от мощности двигателя транспортного средства. Кроме того, в отношении легковых автомобилей средней стоимостью от 3 млн рублей исчисление налога производится с учетом повышающего коэффициента, который зависит от средней цены машины и срока, прошедшего с года его выпуска. Списки моделей таких автомобилей ежегодно публикует Минпромторг.

Точную налоговую ставку по каждому из трех налогов в конкретном регионе можно узнать на сайте Федеральной налоговой службы (ФНС).