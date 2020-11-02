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В Мурманске заработал первый цех по переработке живого краба мощностью до 10 тонн в сутки

Основную часть продукции направят на экспорт

МУРМАНСК, 2 ноября. /ТАСС/. Первый в Мурманской области цех по переработке живого камчатского краба с суточной мощностью до 10 тонн открылся в Мурманске. Об этом в понедельник сообщает пресс-служба правительства региона.

"До 10 тонн варено-мороженой продукции в сутки способен выпускать цех ООО "Альянс Фиш" - первое предприятие по переработке живого краба в Мурманске. Предприятие работает в связке с дальневосточной группой компаний "Антей", которая в числе прочих видов деятельности занимается добычей краба в Северном бассейне", - сказано в сообщении.

Уточняется, что живых крабов доставляют на берег судами-краболовами и размещают на передержке в специальных емкостях с морской водой, откуда они уже поступают в цех на переработку в варено-мороженые полуфабрикаты. Цех в Мурманске - пока пилотный проект, его главная задача - отработать процесс и обучить специалистов. В планах - создание в Заполярье крупного современного производства с объемом инвестиций порядка трех миллиардов рублей.

"Очень важно, что коллеги от слов быстро переходят к делу. Дополнительно строятся пять краболовов, которые будут работать здесь. Мы, в свою очередь, помогаем коллегам с земельными вопросами, с резидентством в Арктической зоне. Наша задача - чтобы у нас в Мурманской области появлялись новые инвестиции, новые рабочие места и новые производства", - приводят в сообщении слова губернатора Мурманской области Андрея Чибиса, посетившего в понедельник новое производство.

По словам главы региона, основная часть продукции будущего большого крабового завода пойдет на экспорт, что касается внутреннего спроса в регионе, то здесь ставка делается на любительское краболовство, разрешение на которое вступит в силу в августе 2021 года.

Теги
РоссияАрктика сегодняМурманская областьЧибис, Андрей Владимирович
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