В Белоруссии заявили, что не имеют задолженности за газ перед Россией

МИНСК, 2 ноября. /ТАСС/. Белоруссия и Россия продолжают переговоры по определению стоимости для республики природного газа в 2021 году, Минск не имеет задолженности за потребленный газ. Об этом заявил в понедельник премьер-министр Белоруссии Роман Головченко в эфире телеканала "Беларусь 1".

"Расчеты за потребленный газ завершены, у нас задолженности перед Российской Федерацией нет. Сейчас мы хотели бы выйти в ближайшее время на формирование стоимости природного газа для Беларуси в следующем году, рассчитываем, что она будет для нас привлекательной", - сказал глава белорусского правительства.

Как сообщалось 16 октября, после поступления на счет Минфина Белоруссии $500 млн кредитных средств от Евразийского фонда стабилизации и развития (ЕФСР) Минэнерго республики заявило, что Минск полностью рассчитался с "Газпромом" за поставки газа в январе - сентябре 2020 года. В конце мая в "Газпроме" заявили, что готовы начать с Белоруссией переговоры по условиям поставок российского газа в 2021 году после погашения ею $165,57 млн долга за газ. На это белорусское Минэнерго ответило, что у него нет задолженности за импортируемый российский природный газ, споры ведутся относительно его стоимости с учетом калорийности сырья.

Ранее белорусские власти заявляли, что хотят добиться справедливой цены на российский газ, так как оптовая цена за 1 тыс. кубометров газа в РФ составляет $80, в то время как по контракту с РФ Белоруссия должна платить $127 за 1 тыс. кубометров.

Переориентация грузов

Белоруссия прорабатывает вопросы переориентации своих грузов из портов Балтии в направлении российских портов и ожидает от России выгодных ценовых условий, заявил Головченко.

"Сейчас идет коммерческая отработка этого вопроса. Все-таки расстояние до российских портов намного больше, чем до прибалтийских. Поэтому мы считаем, чтобы не пострадала экономика белорусских предприятий, в том числе, хотим получить от наших российских партнеров определенные выгодные для нас ценовые условия", - отметил белорусский премьер.

Отвечая на вопрос относительно участия Белоруссии в строительстве терминала в порту в Ленинградской области, Головченко сказал, что "пока это преждевременно". "Надо считать экономику", - заявил глава правительства Белоруссии.

Ранее президент Белоруссии поручил правительству подготовить предложение о переориентации торговых потоков республики из портов Прибалтики на другие. Возможную переброску нефтяных потоков из литовских в российские порты обсудили на встрече 3 сентября премьер-министры Белоруссии и России Роман Головченко и Михаил Мишустин, речь шла о портах Санкт-Петербурга и Усть- Луги. Также ранее сообщалось, что "Лукойл" получил от "Белнефтехима" заявку на перевалку нефтепродуктов через распределительный перевалочный комплекс (РПК) Высоцк в Ленинградской области и изучает ее.

Возможность переориентации белорусских грузов в порты Ленинградской области ранее обсуждалась во время визита губернатора Ленинградской области Александра Дрозденко в Белоруссию. На встрече с Дрозденко в сентябре президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о том, что республика готова рассмотреть возможность строительства собственного морского терминала в Ленинградской области.

Поставки по трубопроводу

Белоруссия поставит основной объем нефти в 2021 году трубопроводным транспортом из России, но будут и альтернативные поставки, заявил Головченко.

"Никаких проблем с объемами поставок у нас нет. Что касается альтернативных объемов поставок, то как и в текущем году они также будут использоваться, но основной объем нефти Беларусь будет закупать трубопроводным транспортом из РФ", - сказал он.

По его словам, годовой объем поставок российской нефти на белорусские НПЗ оценивается в 18 -20 млн тонн. "Какие объемы конкретно будут поставлены, будет зависеть от возможности предприятий по технической переработке, от ситуации, которая будет складываться на рынке нефтепродуктов", - сказал Головченко.

В этом году Москва и Минск лишь в конце марта договорились по вопросу формирования цены поставляемой в республику российской нефти, так как Белоруссия отказалась уплачивать российским компаниям премию к рыночной цене на поставляемое сырье. Ранее из компаний РФ поставки продолжила только группа "Сафмар" Михаила Гуцериева. На этом фоне Белоруссия начала закупать нефть у альтернативных поставщиков в Саудовской Аравии, Норвегии, Азербайджане, США.

В конце марта Москва и Минск достигли договоренности о возобновлении поставок нефти от крупных российских компаний. Белоруссия в ноябре планирует получить для переработки на своих НПЗ 1,65 млн тонн нефти из РФ. Ранее сообщалось, что компания SOCAR [Госнефтекомпания Азербайджана, ГНКАР] с марта начала поставлять партии азербайджанской нефти [Azeri Light] белорусскому концерну "Белнефтехим" через порт Одессы и нефтепровод "Одесса - Броды" на Мозырский НПЗ. "Белнефтехим" сообщал, что ГНКАР может поставить в Белоруссию в 2020 году до 1 млн тонн нефти.

Закупка вакцины

Белоруссия планирует закупить у РФ на первом этапе 100 тыс. доз вакцины против коронавируса, заявил Головченко.

"Думаю, что на первом этапе мы начнем где-то со 100 тыс. доз российской вакцины, ценовые параметры сейчас обсуждаются", - сказал он. - Это зависит в том числе от того, будем ли мы брать готовые вакцины, или их компоненты и здесь уже смешивать, производить на месте. Пока это обсуждается соответствующими службами". Головченко напомнил, что по договоренности с РФ Белоруссия станет первой страной, которая официально получит вакцину от коронавируса для массовой вакцинации. Однако, по его словам, говорить о массовой вакцинации преждевременно, пока идут клинические испытания вакцины. "Я рассчитываю, что в ближайшее время этот этап должен быть закончен", - отметил он.

Премьер отметил, что у добровольцев, принявших участие в испытании российской вакцины, в том числе и у него самого, "все идет в плановом режиме".

Вакцинирование добровольцев российским препаратом от коронавируса "Спутник V" в Белоруссии в рамках пострегистрационных исследований началось 1 октября. В исследовании принимают участие 100 человек, граждане Белоруссии, получившие прививку российской вакцины от коронавирусной инфекции, чувствуют себя хорошо. Белоруссия стала первой зарубежной страной, в которой стартовали клинические исследования вакцины "Спутник V" после ее регистрации в России.