Путин посетит Петербург, где поучаствует в поднятии флага на новом ледоколе

МОСКВА, 3 ноября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин во вторник, 3 ноября, посетит Санкт-Петербург, где примет участие в церемонии поднятия флага на новом ледоколе "Виктор Черномырдин". Об этом сообщил ТАСС пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Он утвердительно ответил на вопрос, планируется ли на вторник поездка президента РФ в Петербург и участие в церемонии на ледоколе. Мероприятие пройдет на территории пассажирского порта "Морской фасад", уточнили ТАСС в пресс-службе правительства Санкт-Петербурга (порт принадлежит городу). Это первый и единственный в Северо-Западном регионе России специализированный пассажирский порт, расположенный в Санкт-Петербурге на намывных территориях Васильевского острова. "Морской фасад" работает с 2008 года, за это время его пассажиропоток превысил 5 млн человек.

Ранее гендиректор Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) Алексей Рахманов сообщал, что дизель-электрический ледокол, названный в честь российского государственного деятеля, премьер-министра РФ в 1992-1998 гг. Виктора Черномырдина, будет сдан в Санкт-Петербурге 3 ноября, в годовщину смерти экс-премьера.

Согласно информации, размещенной на сайте Кремля, последняя рабочая поездка российского лидера в Санкт-Петербург состоялась 26 июля 2020 года, в День Военно-морского флота РФ. Тогда Путин как Верховный главнокомандующий Вооруженными силами РФ принял Главный военно-морской парад в Петербурге, а также на катере обошел парадную линию кораблей на Кронштадтском рейде.

Ледокол проекта 22600 "Виктор Черномырдин" мощностью 25 МВт строился по заказу Росморпорта с декабря 2012 года на "Адмиралтейских верфях" (входят в Объединенную судостроительную корпорацию). "Виктор Черномырдин" станет одним из самых мощных в мире неатомных ледоколов, его планируется использовать на Северном морском пути. Судно на данный момент полностью готово к сдаче и проведению ледовых испытаний.

Срок сдачи ледокола несколько раз переносили. Изначально передать ледокол планировалось в конце декабря 2019 года. В ноябре 2018 года на судне, которое тогда строили, произошел пожар, в результате чего была повреждена часть оборудования ледокола.