"Известия": внеплановый техосмотр машины будет необходим после минимальных изменений в ней

МОСКВА, 3 ноября. /ТАСС/. Российские автовладельцы должны будут пройти внеплановый техосмотр после внесения изменений в автомобиль в случае принятия пакета разработанных Минпромторгом поправок в техрегламент Таможенного союза "О безопасности колесных транспортных средств". Об этом во вторник пишет газета "Известия" со ссылкой на письмо сенатора Андрея Кутепова главе Минпромторга Денису Мантурову.

Третий пакет поправок включает в себя изменения конструкции транспортных средств, которые нужно будет согласовывать в специализированной лаборатории. Среди них - установка порогов, спойлеров, антенн, люков в крышу, воздухозаборников, подкрылков, багажников и рейлингов, а также колес увеличенного диаметра, устройств для буксировки прицепов, мультимедийного и компьютерного оборудования, охранной сигнализации, средств защиты от несанкционированного использования транспортного средства и т. д. После установки таких приспособлений автомобиль необходимо доставить на внеочередной техосмотр. Кроме того, при ремонте машины предусматривается запрет на установку бывших в употреблении систем рулевого управления, тормозных систем, глушителей, системы выпуска, ремней и подушек безопасности.

"Указанные положения могут привести к тому, что граждане будут лишены возможности использовать для ремонта автомобилей более дешевые, восстановленные на территории России компоненты или запчасти с выведенных из эксплуатации автомобилей. Они вынуждены будут покупать новые, импортные", - приводит издание текст письма Кутепова.

Сенатор отмечает, что на данный момент в транспортной отрасли действуют свыше 70 тыс. предприятий, общее число занятых на них составляет 1,5 млн работников. Оборот сферы составляет более 280 млрд рублей в год, по запчастям он составляет примерно 1,3 млрд рублей.

Как уточняют "Известия", формально поправки будут внесены в технический регламент 018/2011 для исполнения Женевского соглашения 1958 года, согласно которому правила различных стран не должны противоречить друг другу. Требования к производителям автомобилей прописаны в пункте 7 правил ООН №133, который запрещает производителям ставить ряд подержанных деталей на новые машины. Минпромторг РФ предлагает распространить эти правила также на ремонт подержанных автомобилей.

Кутепов обратился к главе Минпромторга с просьбой включить в текст поправок правила ООН №133 без изменений относительно оригинала. Он также подчеркнул, что за лето поступило более 700 замечаний, касающихся данных поправок. Рабочая группа с участием представителей стран Таможенного союза должна была рассмотреть документ 29 октября, однако заседание было перенесено. Согласование замечаний должно завершиться до конца текущего года, в течение 2021 года поправки пройдут согласования на уровне правительств стран Таможенного союза, а с 2022 года они должны вступить в силу.