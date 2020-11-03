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ЦБ в рамках мер по снижению волатильности на рынке продал валюту на 9,8 млрд рублей

Объем валюты, проданной Банком России с расчетами 30 октября, составлял 10 млрд рублей

МОСКВА, 3 ноября. /ТАСС/. Банк России в рамках упреждающих мер снижения волатильности продал на внутреннем рынке валюту с расчетами 2 ноября на сумму 9,8 млрд рублей, следует из данных на сайте регулятора.

Объем валюты, проданной ЦБ РФ с расчетами 30 октября, составлял 10 млрд рублей.

С 10 марта 2020 года ЦБ проводит упреждающие продажи валюты в рамках реализации механизма бюджетного правила для повышения предсказуемости действий денежных властей и снижения волатильности финансовых рынков в условиях значительных изменений на мировом рынке нефти.

За этот период объем продажи валюты на внутреннем рынке достиг 1 трлн 396,2 млрд рублей.

Такие операции планируется осуществлять до момента начала регулярных продаж иностранной валюты из средств Фонда национального благосостояния.

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