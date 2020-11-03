Маркировка лекарств станет бесплатной в условиях пандемии

МОСКВА, 3 ноября. /ТАСС/. Центр развития перспективных технологий (ЦРПТ) принял решение сделать маркировку лекарств бесплатной, сообщила во вторник пресс-служба ЦРПТ.

"В связи с эпидемиологической ситуацией и повышенным спросом на лекарства ЦРПТ принял решение выдавать и прослеживать коды на все лекарственные препараты, произведенные с ноября 2020 года до февраля 2021 года, на безвозмездной основе", - говорится в сообщении.

В ЦРПТ отмечают, что этот шаг позволит упростить бизнес-процессы и снизить нагрузку на отрасль.

"Общая ситуация с COVID-19 и сезонная эпидемиологическая обстановка требуют от фармацевтической отрасли наращивания производства и импорта лекарств. Жизнь и здоровье миллионов людей зависят от оперативности нашей с отраслью работы и одновременно качества поставленных товаров. Нам необходимо упростить процессы маркировки и разделить с производителями нагрузку. Этим мы поддержим производителей, дистрибьюторов и аптеки, которые работают в этой напряженной ситуации", - сообщила пресс-служба.

Кроме того, для снижения нагрузки на отрасль принято решение перевести систему маркировки в уведомительный режим.

"Реализованы упрощенные схемы работы с маркированными препаратами. Также увеличено число специалистов клиентской службы и создан выделенный канал обслуживания аптек. Все эти меры направлены на повышение скорости и качества обеспечения людей лекарствами", - поясняется в сообщении.