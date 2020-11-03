"Ъ": Минцифры выступило против новой редакции пятого антимонопольного пакета

МОСКВА, 3 ноября. /ТАСС/. Участники IT-отрасли и Минцифры выступили против новой редакции пятого антимонопольного пакета, который должен расширить действие норм закона "О защите конкуренции" на цифровую отрасль - маркетплейсы и агрегаторы. Об этом пишет газета "Коммерсантъ" со ссылкой на источники в министерстве. Участники рынка опасаются, что в результате Федеральная антимонопольная служба (ФАС) РФ получит слишком широкие полномочия. После двухгодичной доработки в законопроекте появилось столько правовой неопределенности, что его нормы смогут работать только избирательно, отмечают эксперты.

Минцифры сообщило ФАС, что не может согласовать предлагаемые изменения в закон "О защите конкуренции", известные как пятый антимонопольный пакет, рассказали изданию в министерстве. Позиция Минцифры схожа с мнением отраслевых ассоциаций, добавили в министерстве.

29 октября ряд ассоциаций рынка IT (Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий, "Отечественный софт", "Руссофт" и другие) направили в Минцифры единую позицию по проекту антимонопольного пакета (есть у издания), предупредив, что он отрицательно повлияет на развитие отечественной IT-индустрии.

Так, в проекте предлагается ввести запрет монополистической деятельности при "заключении сделок посредством программ для ЭВМ". Кроме того, законопроект предлагает введение санкций за несвоевременное выполнение предписаний службы. По мнению участников рынка, это "предоставляет широкое пространство для маневра со стороны ФАС и не оставляет компаниям возможности для симметричной защиты", однако заместитель руководителя ФАС Сергей Пузыревский утверждает, что санкции за несвоевременное исполнение предписаний ФАС уже есть, предлагается повысить их за неоднократное неисполнение предписаний, причем это можно будет оспорить в суде.

Он пояснил газете, что цифровая эпоха принесла глобальную угрозу экономике - монополизацию с использованием "цифровых картелей", в ряде секторов новые цифровые компании заняли доминирующие позиции, которые значительно влияют на реальный сектор экономики. Пузыревский отметил, что в предмет регулирования пятого антимонопольного пакета попадают исключительно маркетплейсы и агрегаторы.

О законопроекте

Ранее глава ФАС Игорь Артемьев сообщал журналистам, что ведомство планирует внести пятый антимонопольный пакет в правительство в ближайший месяц и рассчитывает на принятие до конца года. Как отметил глава ведомства, в середине сентября 2020 года первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов провел совещание по пятому антимонопольному пакету, в ходе которого были разрешены все основные разногласия. Однако, по словам Артемьева, ряд вопросов требовал дополнительных встреч с представителями IT-отрасли.

Ранее в ФАС сообщили, что служба рассматривала в рамках версии пятого антимонопольного пакета идею блокирования цифровой платформы на территории России для борьбы с цифровыми монополиями, однако решила предложить удвоение штрафных санкций. Для совершенствования антимонопольного регулирования в условиях цифровой экономики ведомство подготовило инициативы по внесению изменений в закон о защите конкуренции и Кодекс об административных правонарушениях (пятый антимонопольный пакет).