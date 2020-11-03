Курс доллара на открытии торгов Мосбиржи опустился до 80,31 рубля

МОСКВА, 3 ноября. /ТАСС/. Курс доллара на открытии торгов Московской биржи опустился по отношению к рублю на 0,3%, до отметки в 80,31 рубля, курс евро - на 0,17%, до 93,62 рубля. Об этом свидетельствуют данные торговой площадки на 10:00 мск.

К 10:19 мск курс доллара продолжил снижаться и составил 80,08 рубля (-0,59%), а курс евро опускался на 0,38%, до 93,42 рубля.

Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в январе 2021 года на бирже ICE в Лондоне снижалась на 0,31% - до $38,85 за баррель. Нефть сорта WTI дешевела на 0,24%, до $37,09 за баррель.

Российский рынок акций открылся ростом биржевых индексов. Так, по данным на 10:00 мск, индекс Мосбиржи прибавил 0,6% и достигал 2753,97 пункта, а индекс РТС увеличился на 0,74%, до 1077,2 пункта.

К 10:09 мск индекс Мосбиржи находился на отметке 2755,59 пункта (+0,66%). Индекс РТС торговался на уровне 1083,39 пункта (+1,31%).