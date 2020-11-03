Чистая прибыль Saudi Aramco в III квартале упала в 1,8 раза

ТАСС, 3 ноября. Чистая прибыль крупнейшей в мире по добыче и запасам нефтяной компании Saudi Aramco в третьем квартале 2020 года составила $11,789 млрд против $21,29 млрд годом ранее, следует из сообщения компании. Таким образом, снижение составило 1,8 раза.

За девять месяцев прибыль снизилась вдвое - до $35 млрд. Падение показателя объясняется пандемией коронавируса и, как следствие, ухудшением ценовой конъюнктуры. Несмотря на это компания направила на дивиденды акционерам $18,75 млрд в III квартале 2020 года.

Свободный денежный поток Saudi Aramco за отчетный период составил $12,4 млрд, снизившись в 1,7 раза год к году, и $33,5 млрд за девять месяцев (снижение почти вдвое год к году). Компания не указывает размер выручки за этот период.

Показатель Capex компании по итогам III квартала составил $6,38 млрд, за девять месяцев - $20 млрд.

Добыча углеводородов Saudi Aramco за девять месяцев составила 12,4 млн баррелей в сутки нефтяного эквивалента, включая добычу нефти в среднем 9,2 млн баррелей в сутки.