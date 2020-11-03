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В Минприроды считают, что прирост запасов нефти за счет компаний достигнет 400 млн тонн

В ведомстве также отметили, что затраты недропользователей на геологоразведочные работы углеводородов в 2020 году снизятся на 20%

МОСКВА, 3 ноября. /ТАСС/. Затраты недропользователей на геологоразведочные работы (ГРР) углеводородов в 2020 году снизятся на 20%, до 250 млрд рублей, а прирост запасов нефти и конденсата по итогам года по промышленным категориям АВ1С1 ожидается на уровне 400 млн тонн. Об этом сообщили ТАСС в Министерстве природных ресурсов и экологии РФ.

"По предварительным данным, в 2020 году на территории Российской Федерации по результатам геологоразведочных работ за счет средств недропользователей ожидается прирост запасов жидких углеводородов (нефть и конденсат) по промышленным категориям АВ1С1 в объеме 400 млн тонн", - сообщили в Минприроды.

При этом прогнозируется уменьшение финансирования ГРР на углеводородное сырье за счет средств недропользователей на 20% относительно 2019 года. "Таким образом, прогнозируемые затраты недропользователей в 2020 году составят порядка 250 млрд рублей. В 2021 году, по экспертным оценкам, ожидается достижение уровня финансирования 2019 года", - отметили в министерстве.

Ранее первый заместитель министра природных ресурсов и экологии Денис Храмов сообщал, что Минприроды РФ отмечает снижение объемов геологоразведочных работ в 2020 году, но прогнозирует воспроизводство полезных ископаемых на уровне их добычи.

По данным Роснедр, объем инвестиций недропользователей в ГРР на нефть и газ в 2019 году составлял 300 млрд рублей.

В 2019 году были открыты и поставлены на государственный учет 59 новых месторождений углеводородного сырья. Ранее Роснедра ожидали роста объемов финансирования геологоразведочных работ со стороны компаний в 2020 году до 315 млрд рублей.

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