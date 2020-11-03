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Выборы президента США - 2020

Котировки на биржах Шанхая и Шэньчжэня выросли по итогам торгов перед выборами в США

Индекс "Шанхай композит" поднялся на 1,42%, "Шэньчжэнь компонент" вырос на 1,19%

ШАНХАЙ, 3 ноября. /ТАСС/. Торги на биржах материкового Китая завершились во вторник ростом основных индексов. Положительная динамика на официальных сайтах фондовых рынков Шанхая и Шэньчжэня зафиксирована в преддверии президентских выборов в США.

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Отражающий ситуацию на Шанхайской фондовой бирже индекс "Шанхай композит" поднялся на 1,42%, до отметки 3 271,07. Сводный индекс SSE 50, включающий акций 50 наиболее крупных и ликвидных компаний на этой фондовой площадке ("голубые фишки"), вырос на 1,27%. Сильнее всего прибавили акции компаний, занятых в сферах недвижимости, финансов и высоких технологий.

В плюсе завершились торги и на бирже в Шэньчжэне, ключевой индикатор деловой активности этой торговой площадки "Шэньчжэнь компонент" вырос на 1,19%, до отметки 13 580,04. Отражающий акции наиболее крупных компаний на обеих биржах индекс CSI300 поднялся на 1,20%.

Инвесторы, полагают эксперты, позитивно восприняли прозвучавшее в понедельник заявление Международного валютного фонда (МВФ) о необходимости оказания большей финансовой поддержки странам для восстановления экономики в условиях пандемии COVID-19. Однако основное внимание участников рынка в настоящее время приковано к событиям вокруг выборов президента США и прогнозам по их итогам.

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