Помещение в доходном доме "Бахрушин и сыновья" в Москве выставлено на торги

МОСКВА, 3 ноября. /ТАСС/. Помещение в части комплекса доходных домов "Бахрушин и сыновья" на Тверской улице в центре Москвы выставлено на продажу. Стартовая стоимость лота составляет 41,3 млн рублей, сообщила во вторник пресс-служба столичного Центра управления городским имуществом.

"Лот площадью свыше 340 кв. м находится на цокольном этаже дома на Тверской улице. Дом №12 строение 8 имеет особый охранный статус, так как относится к комплексу доходных домов Товарищества "А. Бахрушин и сыновья". Здание построено в 1903 году, расположено в центре главных туристических маршрутов Москвы - в минуте ходьбы от исторического гастронома "Елисеевский", музеев-квартир Образцова и Немировича-Данченко, а также театра Станиславского. Стартовая стоимость составляет 41,3 млн рублей", - приводятся в сообщении слова заместителя генерального директора Центра управления городским имуществом Александра Окунева.

Помещение расположено внутри квартала, имеется отдельный вход. Подать заявку на участие в торгах можно до 10 декабря, аукцион состоится 16 декабря 2020 года.

Комплекс доходных домов Товарищества "Бахрушин и сыновья" был построен по проекту архитектора К.К. Гиппиуса. Частью комплекса стал и дом №12 стр. 8 по Тверской улице - шестиэтажный по Козицкому переулку и пятиэтажный дворовой частью. Помещение находится в хозяйственном ведении Центра управления городским имуществом.