Матвиенко попросила Мишустина концептуально рассмотреть вопрос маркировки лекарств

МОСКВА, 3 ноября. /ТАСС/. Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко обратилась к премьер-министру РФ Михаилу Мишустину с просьбой "концептуально рассмотреть" вопрос о маркировке лекарственных препаратов.

"Я обратилась к Михаилу Владимировичу [Мишустину] с тем, что надо концептуально еще раз рассмотреть вопрос маркировки [лекарств]. В целом идея правильная и нужная, но нельзя ее превращать в обязательную для всего и вся. Если дойдем до того, что каждую таблетку будем маркировать, то это большие накладные расходы для бизнеса, удорожание для граждан", - заявила спикер в среду на пленарном заседании Совфеда. "Там, где это нужно, это [ маркировку] надо делать, но чтобы это не стало идеей фикс. Где нет необходимости, фальсификата, контрафакта, смысла в маркировке нет", - убеждена Матвиенко.

Она также указала на необходимость "отладить технологическую платформу" маркировки, чтобы эта система работала без сбоев. "Пока мы не готовы технически, технологически, не надо такую всеобщую историю затевать", - призвала сенатор, отметив, что сбои в системе маркировки фиксируются не только в части лекарственных препаратов. "Как только мы технически будем готовы, надо постепенно расширять [практику маркировки], но чтобы не сбоило", - полагает Матвиенко.

Председатель Совфеда проинформировала, что на прошлой неделе общалась с Мишустиным по поводу проблем в области маркировки лекарственных препаратов, поскольку в адрес Совфеда обратился ряд фармацевтических ассоциаций, "пошли сигналы от руководителей субъектов РФ о дефиците особенно дешевых лекарств в аптеках, что вообще недопустимо в принципе и вдвойне недопустимо в период пандемии". Матвиенко поблагодарила премьера за "оперативную реакцию", напомнив о публикации постановления правительства РФ, которое фактически вводит уведомительный характер маркировки лекарств.

"Правительство приняло верное решение оперативно, но это только начало стабилизации ситуации с маркировкой лекарственных препаратов", - считает спикер СФ.

Совместный контроль ситуации

Матвиенко также поддержала предложение дать профильному комитету Совфеда по социальной политике поручение продолжить постоянный мониторинг, "быть на связи с субъектами [Федерации] и оперативно информировать, дефицит каких лекарств наблюдается в регионах, по каким причинам". По ее словам, это позволит парламентариям вместе с органами исполнительной власти стабилизировать ситуацию.

С соответствующей инициативой на пленарном заседании выступила вице-спикер СФ Галина Карелова. "В последнее время в целом ряде регионов возникла напряженная, даже критическая ситуация с обеспеченностью лекарственными препаратами", - обратила внимание она.

Карелова напомнила, что по поручению Матвиенко было проведено рабочее совещание с профильными министерствами, сделан анализ причин сложившейся ситуации. "В первую очередь проблема вызвана переходом с 1 июля 2020 года на маркировку лекарственных препаратов. На сегодняшний день неполная готовность участников рынка к весьма сложным процессам системы маркировки и сбои в работе системы привели к затовариванию производственных, оптовых и аптечных складов, складов временного хранения, как следствие, задержка сроков поставки лекарственных препаратов потребителю, дефицит лекарственных препаратов в регионах", - констатировала сенатор.

Постановление правительства

Как сообщила ранее пресс-служба правительства РФ, Мишустин подписал постановление, которым упрощается порядок работы с системой мониторинга движения лекарственных препаратов.

В частности, до 1 февраля 2021 года вводится дополнительное упрощение: производители обязаны наносить коды на препараты, аптеки - сканировать их на кассе, а все операции по движению товара (внутри страны и при импорте) облегчаются. Обязанность по подаче сведений в систему для участников сохраняется в полном объеме, но участник имеет право производить дальнейшие операции с товаром, если не получил из системы успешного ответа об обработке данных в течение 15 минут. Одновременно это дает возможность участникам более качественно подготовиться к следующим этапам внедрения системы для исключения сложностей при работе в будущем.

Постановление правительства распространяется на все действия с лекарствами с 1 июля 2020 года. Изменения касаются всех препаратов, за исключением лекарств из категории 12 высокозатратных нозологий.