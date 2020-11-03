В ЦБ РФ сообщили, что россияне стали реже жаловаться на банки

МОСКВА, 3 ноября. /ТАСС/. Банк России отмечает тенденцию к снижению числа поступающих жалоб граждан. Так, к концу третьего квартала их количество практически вернулось к показателям до пандемии, а всего за 9 месяцев 2020 года их число сократилось на 15,1% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года, сообщается в пресс-релизе регулятора.

"В сентябре 2020 года Банк России получил 20,4 тыс. жалоб, что примерно соответствует февральскому показателю. Всего же за девять месяцев текущего года поступило 212,8 тыс. жалоб, что на 15,1% больше, чем за аналогичный период 2019 года", - указано в сообщении.

В ЦБ отмечают, что значительное сокращение жалоб на банки в конце третьего квартала произошло благодаря урегулированию Банком России проблем с отказами кредиторов в предоставлении кредитных каникул, а также принятым мерам по вопросам, связанным с реструктуризацией кредитов и займов. Так, общее количество жалоб на банки в сентябре снизилось по сравнению с пиковым показателем в апреле в 2,2 раза, в том числе по вопросам реструктуризации кредитов и займов - в 18 раз.

Помимо этого, за три квартала 2020 года также упало количество жалоб на страховые организации. По данным ЦБ, сокращение составило 28%, что связано со снижением обращений по вопросам ОСАГО. В отношении микрофинансовых организаций число жалоб снизилось на 13,5%.