Законопроект о налоговом вычете за физкультурно-оздоровительные услуги внесли в Госдуму

МОСКВА, 3 ноября. /ТАСС/. Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект о социальном налоговом вычете по налогу на доходы физических лиц (НДФЛ) за физкультурно-оздоровительные услуги. Документ размещен в электронной базе данных нижней палаты парламента.

Законопроектом предлагается дополнить состав социальных налоговых вычетов по НДФЛ вычетом в сумме, уплаченной плательщиком налога на доходы физических лиц в налоговом периоде за оказанные ему физкультурно-спортивными организациями (индивидуальными предпринимателями) физкультурно-оздоровительные услуги.

Законопроектом предусматривается, что предлагаемый социальный налоговый вычет будет предоставляться в размере фактически произведенных расходов, но не более 120 тыс. рублей за налоговый период в совокупности с другими соответствующими социальными налоговыми вычетами, установленными Налоговым кодексом РФ.

Принятие и реализация законопроекта будут способствовать сохранению и укреплению здоровья граждан, отмечают в кабмине.