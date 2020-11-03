Кабмин внес законопроект о распределении сервисных рисков при добыче нефти и газа в России

МОСКВА, 3 ноября. /ТАСС/. Правительство внесло в Госдуму проект закона, который прописывает распределение сервисных рисков при добыче углеводородного сырья в России в составе консорциумов. Предполагается, что закон позволит распределять ответственность при добыче нефти и газа в том числе на шельфе страны, следует из базы нормативных документов нижней палаты парламента.

В документе отмечается, что в российском законодательстве отсутствуют "приемлемые формы осуществления совместной деятельности" при добыче углеводородного сырья. Между тем перед Россией стоит задача привлечь частные, в том числе иностранные инвестиции в разработку трудноизвлекаемых запасов, а также ресурсов континентального шельфа, говорится в пояснительной записке к законопроекту. Закон в случае его принятия поможет компаниям, работающим в составе консорциумов, прописывать механизм распределения рисков и доходности от добычи углеводородов в России, не ссылаясь на иностранное право, как это происходило до сих пор.

Так, право собственности на добытое сырье возникает у той стороны, которая имеет лицензию на разрабатываемый участок. Право на сырье переходит к оператору проекта только в ходе распределения результатов совместной деятельности и только в той части, которая определена соглашением, сообщается в проекте закона.